Ngày 4/12: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm sâu

Giá tiêu nội địa hôm nay giao dịch trong khoảng 147.000 - 149.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước hôm nay (4/12) tiếp tục giảm sâu từ 1.500 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 104.500 - 105.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giảm giá mạnh 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 105.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 105.000 đồng/kg, giảm 1.000; tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh nhất - 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 104.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London phục hồi nhẹ, đồng loạt tăng trở lại qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 3 USD/tấn, đạt mức 4354 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 22 USD/tấn, đạt mức 4077 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 1,85 cent/lb, đạt mức 407,4 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,25 cent/lb, đạt mức 332,25 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 459,9 cent/lb, giảm 7,85 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 4,65 cent/lb, đạt mức 404,4 cent/lb.

Giá tiêu giảm mạnh cục bộ

Giá tiêu trong nước hôm nay (4/12) tiếp tục giảm cục bộ một vài nơi 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện tiêu nội địa giao dịch trong khoảng 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg, giảm tiếp 1.000 đồng/kg trong sáng nay.

Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giá tiêu đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động mạnh tại thị trường Brazil. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu Brazil bật tăng mạnh 150 USD/tấn (tăng 1,2%) so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.004 USD/tấn, không biến động so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 9.657 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn./.