Ngày 4/12: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay (4/12) tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều tỉnh, mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong đó, miền Bắc vẫn giữ vị trí dẫn đầu với giá cao nhất đạt 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tăng tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay hiện dao động quanh mức 58.000 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Cao Bằng, Hà Nội, Sơn La và Hưng Yên cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 60.000 đồng/kg (Hà Nội, Hưng Yên) và 59.000 đồng/kg (Cao Bằng, Sơn La).

Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 60.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 58.000 đồng/kg. Riêng Ninh Bình vẫn giữ giá thu mua ở mức 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục tăng tại nhiều nơi, với mức tăng cao nhất là 2.000 đồng/kg, hiện dao động ở mức 57.000 - 59.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đưa giá lên lần lượt 57.000 đồng/kg (Quảng Trị, Huế, Gia Lai) và 58.000 đồng/kg (Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo với giá 59.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt lần lượt 58.000 đồng/kg (Hà Tĩnh, Lâm Đồng) và 57.000 đồng/kg (Đắk Lắk, Khánh Hòa).

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng tại hầu hết địa phương, dao động ở mức 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Với mức tăng 1.000 đồng/kg, giá thu mua tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh đạt mức 58.000 đồng/kg, An Giang đạt 55.000 đồng/kg, còn Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

Riêng Đồng Tháp giữ nguyên giá 56.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước hôm nay tiếp tục xu hướng tăng giá mạnh, với mức điều chỉnh cao nhất là 2.000 đồng/kg tại cả miền Bắc và miền Trung. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu về giá, đạt 60.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đều tăng tại hầu hết địa phương./.