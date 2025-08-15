(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo mời thầu.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có kinh nghiệm và năng lực tham gia chào thầu gói thầu sau:

Gói thầu 1:

- Mua dịch vụ bảo trì cho các thiết bị mạng, thiết bị hội nghị truyền hình và bản quyền phần mềm các thiết bị mạng tại Hội sở 198 Trần Quang Khải

- Mã số gói thầu: SB-IT-2025-0043

Thời hạn nộp thầu: Trước 17h ngày 21 tháng 08 năm 2025. (Thông tin được cập nhật trên Website SeABank)

* Mô tả quy cách nội dung mời thầu và yêu cầu đối với hồ sơ

- Vui lòng xem chi tiết tại website: www.seabank.com.vn (mục Mời chào giá cạnh tranh – Công nghệ thông tin).

- Nhà thầu liên hệ lấy Hồ sơ mời thầu: Phòng Cung ứng - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Tòa nhà BRG - Tầng 7, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đầu mối: Ông Đặng Xuân Thiện - Di động: 0979933445./.