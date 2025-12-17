(TBTCO) - Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (“VIMICO”) tổ chức Phiên chào giá cạnh tranh mua Phôi thép SD295A (“Phôi thép”).

Kính mời Quý khách hàng có nhu cầu mua Phôi thép đến nhận Thông báo mời chào giá (“TBMCG”) và nộp Hồ sơ chào giá (“HSCG”) mua Phôi thép tại Phiên chào giá này:

- Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá (“TBMCG”): Được phát miễn phí cho Khách hàng có nhu cầu từ 09h00’ ngày 17/12/2025 đến 11h00’ ngày 22/12/2025 (cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật).

Đại diện khách hàng đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp Giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị và phù hợp Giấy giới thiệu. Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kinh doanh - Vimico.

- Địa điểm phát TBMCG: Tại Phòng Kinh doanh - VIMICO; địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Hết hạn nộp Hồ sơ chào giá (đóng chào giá): Dự kiến 14h00’ ngày 22/12/2025.

- Mở Hồ sơ chào giá: Dự kiến 14h30’ ngày 22/12/2025.

- Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong Thông báo mời chào giá.

- Điện thoại: (84.24) 6287.6666 ; Fax: (84.24) 6288.3333

Ghi chú: Thời gian đóng/mở chào giá được quy định cụ thể tại TBMCG và có thể thay đổi nhưng không trước thời gian đóng/mở chào giá dự kiến nêu trên.