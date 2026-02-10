(TBTCO) - Ngày 10/2/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, đề nghị phối hợp tổ chức các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Văn bản này được ban hành trong bối cảnh hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đang tạm ngừng hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung phục vụ phương tiện lưu thông. Trước đó, Bộ Công thương đã có Văn bản số 313 (ngày 4/2/2026) yêu cầu Sở Công thương tỉnh Đồng Nai khẩn trương rà soát thực tế, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền, đồng thời chủ động phối hợp các địa phương lân cận để tổ chức bổ sung xăng dầu cho khu vực quanh tuyến cao tốc.

Bảo đảm nhiên liệu trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh minh hoạ

Bộ Công thương cũng nêu rõ, theo quy định hiện hành, thẩm quyền cấp và gia hạn Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc UBND tỉnh, thành phố, do đó địa phương giữ vai trò then chốt trong việc tháo gỡ ách tắc tại các trạm dừng nghỉ.

Cùng với giải pháp hành chính, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai được đề nghị phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam triển khai cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi việc hai cửa hàng đang tạm dừng bán hàng, giúp lái xe chủ động tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án tranh chấp dân sự để sớm khôi phục hoạt động bán lẻ xăng dầu tại các trạm.

Mới đây nhất, ngày 9/2/2026, Bộ Công thương đã yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận tập trung nguồn lực, tăng cường cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng xung quanh tuyến cao tốc, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống. Doanh nghiệp được yêu cầu bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực, tăng ca để duy trì bán hàng thường xuyên, liên tục.

Cùng ngày, Bộ Công thương cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai giải pháp tổng thể, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nhất là trong cao điểm đi lại dịp Tết 2026.