Quảng Ninh thúc đẩy phát triển du lịch gắn với thể thao

(TBTCO) - Quảng Ninh đang vươn mình trở thành trung tâm du lịch thể thao quốc gia, với chiến lược phát triển các sản phẩm thể thao độc đáo gắn liền với thiên nhiên và di sản.

Ngày 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội thảo về Phát triển du lịch gắn với thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Hội thảo thu hút gần 200 đại biểu từ Trung ương và các tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Quảng Ninh sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch thể thao, từ tài nguyên biển đảo phong phú đến các di sản thiên nhiên nổi tiếng như Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều tiềm năng, sản phẩm du lịch thể thao của tỉnh vẫn còn thiếu đa dạng và quy mô các sự kiện chưa đủ lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, du lịch thể thao tại Quảng Ninh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; sản phẩm còn phân tán; cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hoá và liên kết doanh nghiệp, địa phương vẫn còn những “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ.

Quảng Ninh đang tập trung phát triển du lịch gắn với thể thao

Ngoài những hoạt động thể thao biển và thể thao mạo hiểm đang được triển khai, các sự kiện thể thao như marathon quốc tế, đua xe đạp và các giải thể thao đường phố cũng đang được tỉnh Quảng Ninh chú trọng phát triển. Hội thảo đã đưa ra những giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch thể thao mới, trong đó có việc xây dựng các chương trình thể thao kết hợp với nghỉ dưỡng, văn hóa, khám phá.

Theo PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh (DHA Vietnam), đơn vị tổ chức giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long đánh giá Quảng Ninh có Di sản thiên nhiên thế giới nên bản thân Hạ Long đã rất nổi tiếng, địa phương có cung đườn bao biển đẹp, hạ tầng du lịch tốt. Chính quyền địa phương đặc biệt ủng hộ các hoạt động marathon và có chiến lược phát triển thể thao để thu hút du khách. Tuy nhiên để biến tiềm năng đó thành những giá trị thực tế, rất cần có một hướng khai thác đúng để đạt hiệu quả cao nhất.

Mặc dù Quảng Ninh đã có những nỗ lực đáng kể trong việc phát triển du lịch thể thao, nhưng hạ tầng dành riêng cho lĩnh vực này vẫn còn thiếu sót. Các cơ sở vật chất chuyên biệt như sân vận động, trung tâm thể thao biển, và các khu nghỉ dưỡng cho vận động viên vẫn chưa được xây dựng đồng bộ. Điều này khiến chi phí tổ chức sự kiện cao và đôi khi không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, việc xây dựng một thương hiệu du lịch thể thao riêng cho Quảng Ninh cũng là một yếu tố quan trọng.

Quảng Ninh có thể tiên phong, phát triển và tạo ra giải chạy với hàn chục ngàn người tham gia. Ảnh CTV

Tại hội thảo, các chuyên gia khuyến nghị, tỉnh Quảng Ninh cần đẩy mạnh quảng bá và xây dựng một chiến lược truyền thông đặc biệt, nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách. PGS.TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng: “Để Quảng Ninh trở thành điểm đến du lịch thể thao nổi bật, việc xây dựng một thương hiệu riêng là rất cần thiết. Chúng ta phải tạo ra những sự kiện thể thao mang tính quốc tế, gắn liền với đặc trưng văn hóa và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh”.

Một trong những điểm nhấn khác trong hội thảo là sự chú trọng vào chuyển đổi số và công nghệ trong phát triển du lịch thể thao. Với sự bùng nổ của công nghệ số, Quảng Ninh có thể tận dụng các nền tảng truyền thông và các ứng dụng số để quảng bá, đăng ký sự kiện, và theo dõi các hoạt động thể thao. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện mà còn giúp du khách trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, từ việc đăng ký tham gia đến việc nhận thông tin chi tiết về các hoạt động thể thao.

Với những giải pháp và chiến lược rõ ràng, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ ngành du lịch thể thao, tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Hội thảo cũng đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, và cộng đồng để đưa Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch thể thao của khu vực, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách và cộng đồng địa phương.