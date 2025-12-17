(TBTCO) - Để bảo đảm hạ tầng đồng bộ cho các đô thị đại học vệ tinh, ngày 19/12, TP. Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị số 05 (Văn Cao - Hòa Lạc). Tuyến đường này được kỳ vọng tạo động lực phát triển toàn diện khu vực phía Tây, cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên.

Đó là thông tin tại Hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm” do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì ngày 17/12.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành Hà Nội đã trả lời về vấn đề vấn đề lộ trình di dời trường đại học ra khỏi nội đô; giải pháp để ổn định học tập, cuộc sống cho sinh viên sau khi dịch chuyển và phát huy vai trò của sinh viên trong việc giải quyết vấn đề của địa phương.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, Hà Nội đang cụ thể hóa hai quy hoạch quan trọng của Thủ đô gồm: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, định hướng đến năm 2065 và Quy hoạch phát triển Thủ đô đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Trong văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội cũng xác định rõ, trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung phát triển các đô thị vệ tinh, đặc biệt là khu vực phía Tây với đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu đại học tập trung tại Hòa Lạc.

Để hiện thực hóa định hướng này cần có giải pháp tổng thể và đồng bộ. Dự kiến cuối năm nay, Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị Metro Văn Cao - Hòa Lạc, tạo nền tảng phát triển khu vực này trở thành đô thị đại học và khoa học công nghệ; với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và khoảng 300ha đất dành cho khu đại học tập trung (để di dời các trường đại học từ nội đô lên).

Hà Nội sẽ tập trung phát triển các đô thị khu vực phía Bắc gồm: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn (cũ) - lấy thành phố thông minh làm hạt nhân; đồng thời tiếp tục tính toán phát triển đô thị Sơn Tây và chuỗi đô thị dọc tuyến Vành đai 4, gắn với đô thị Phú Xuyên và trung tâm trung chuyển hàng hóa, ga đầu mối đường sắt quốc gia Ngọc Hồi.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho biết, chủ trương của thành phố không phải di dời toàn bộ các trường đại học ra khỏi nội đô, mà chỉ di dời phần đào tạo. Các trường vẫn được giữ lại, tiếp tục là trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế. Điều này phù hợp định hướng phát triển Hà Nội là thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, đô thị Hòa Lạc được xác định là khu vực trọng điểm, phát triển theo mô hình đô thị khoa học - công nghệ - giáo dục, đào tạo; đồng thời là nơi tập trung di chuyển các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo của Thủ đô, hình thành một cực tăng trưởng mới ở phía Tây Hà Nội. Hạt nhân của khu vực này là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gắn với các cơ sở đào tạo lớn, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai một phần hoạt động tại đây; và nhiều trường đại học khác đang xây dựng kế hoạch, dự án cụ thể để thực hiện lộ trình di chuyển.

Cùng với việc triển khai định hướng này, HĐND TP. Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11 về việc ban hành Danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô. Trọng tâm là chuyển các khối đào tạo chính quy có quy mô sinh viên lớn ra khỏi khu vực nội đô trước năm 2030, đồng thời hình thành các đô thị đại học tại Hòa Lạc và một số khu vực lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình.

Để bảo đảm hạ tầng đồng bộ cho các đô thị đại học vệ tinh, ngày 19/12, TP. Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị số 05 (Văn Cao - Hòa Lạc) với tổng mức đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trước năm 2030. Tuyến đường này được kỳ vọng tạo động lực phát triển toàn diện khu vực phía Tây, cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên.

Song song với việc tái thiết đô thị tại các điểm nghẽn về mật độ và hạ tầng, thành phố định hướng hình thành thêm nhiều không gian công cộng, công viên, vườn hoa và các thiết chế văn hóa - xã hội, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nội đô...

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, cách tiếp cận này nhằm giảm tải áp lực cho khu vực nội đô, đồng thời tạo điều kiện phát triển đồng bộ các đô thị vệ tinh, gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại. Việc bố trí lại các khu hiệu bộ, cơ sở đào tạo và khu ký túc xá tập trung tại các khu vực ngoại thành cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên.