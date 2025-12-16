Hơn 1,48 tỷ cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS chính thức giao dịch trên sàn HOSE

(TBTCO) - Hơn 1,48 tỷ cổ phiếu VCK của Công ty CP Chứng khoán VPS chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu, sau khi doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục niêm yết theo quy định.

Ngày 16/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết cho Công ty CP Chứng khoán VPS, chính thức đưa 1.482.315.700 cổ phiếu VCK vào giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Sự kiện đánh dấu việc VPS hoàn tất quá trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam, mở ra một giai đoạn hoạt động mới với các yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và minh bạch tài chính.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VPS đã nhận Quyết định niêm yết từ HOSE và thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VCK. Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của lãnh đạo HOSE, ban điều hành VPS, đại diện cổ đông, đơn vị tư vấn Jefferies Singapore Limited (Jefferies) cùng đông đảo nhà đầu tư.

Lãnh đạo Chứng khoán VPS đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của VCK trên HOSE.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Lê Minh Tài – Tổng Giám đốc VPS cho biết, việc IPO và niêm yết cổ phiếu trên HOSE không chỉ phản ánh sự quan tâm và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với VPS, mà còn cho thấy niềm tin vào triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn.

Theo ông, việc trở thành doanh nghiệp niêm yết giúp VPS tiếp cận thị trường vốn ở quy mô lớn hơn, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn quản trị, vận hành theo các thông lệ phổ biến và tiệm cận chuẩn mực quốc tế của ngành tài chính – chứng khoán.

Sau khi IPO thành công, vốn chủ sở hữu của VPS đạt hơn 26.500 tỷ đồng, qua đó củng cố đáng kể nền tảng tài chính của doanh nghiệp. Nguồn lực này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ VPS mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường đầu tư cho công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro cũng như phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng quản trị thông qua, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VPS dự kiến đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, phản ánh định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả và tính bền vững trong hoạt động.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo, VPS xác định công nghệ là một trong những trụ cột trọng tâm, với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm toàn diện phục vụ nhà đầu tư. Doanh nghiệp hiện đang vận hành các nền tảng giao dịch như VPS SmartOne, VPS SmartPro và VPS SmartOne Web, hướng tới đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch, đầu tư và quản lý tài sản của khách hàng.

Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, hạ tầng công nghệ hiện tại của VPS có khả năng xử lý khối lượng lớn lệnh giao dịch mỗi ngày, đồng thời được thiết kế theo hướng mở, sẵn sàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường.

Trong thời gian tới, VPS sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác quản trị rủi ro và dành nguồn lực đáng kể cho đầu tư công nghệ thông tin trong vài năm tới. Song song với đó, doanh nghiệp cũng nghiên cứu triển khai các sản phẩm tài chính mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường và khung khổ pháp lý hiện hành.

Việc chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của VPS, trong đó doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì và củng cố vị thế trên thị trường môi giới, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển dài hạn, minh bạch và bền vững của thị trường vốn Việt Nam./.