VPS: Lợi nhuận quý III/2025 tăng 72% so với cùng kỳ năm trước

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2025 lợi nhuận sau thuế của VPS tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1.126 tỷ đồng; doanh thu đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 73% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế của VPS lần lượt đạt 5.900 tỷ và 3.192 tỷ đồng, tăng 20% và 52% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt đạt hơn 2.564 tỷ đồng, tăng hơn 52,4% so với cùng kỳ năm trước

Theo giải trình của VPS nguyên nhân chủ yếu đến từ tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu duy trì ở mức hợp lý.

Báo cáo tài chính quý III/2025 của VPS

Vừa qua, VPS đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần nâng lên 8.800 tỷ đồng (tăng 3,5%), chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 25%, lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành hơn 73% mục tiêu cả năm.

VPS sẽ IPO ngay trong quý IV/2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Dự kiến, VPS sẽ chào bán tối đa 202,31 triệu cổ phiếu phổ thông với giá khởi điểm 60.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được VPS dự kiến phân bổ sử dụng cho các hoạt động chính như: Thực hiện cho vay ký quỹ (74%), đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (20%) và đầu tư phát triển nguồn nhân lực (6%).

Được biết, trong quý 3/2025, VPS tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị phần môi giới chứng khoán tại Việt Nam trong 19 quý liên tiếp. Theo dữ liệu mới nhất từ HOSE, thị phần môi giới cổ phiếu của VPS trong quý III/2025 đạt 17,05%, tăng 1,68 điểm phần trăm so với quý trước – tiếp tục khẳng định năng lực dẫn đầu của doanh nghiệp trong ngành./.