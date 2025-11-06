(TBTCO) - Bão KALMAEGI (Bão số 13) mạnh cấp 14, giật tới cấp 17. Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia,... đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo và triển khai ứng phó bão.

Dự báo vị trí và đường đi của bão Kalmaegi. Ảnh NCHMF

Tâm bão cách cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 8h sáng ngày 6/11/2025, vị trí tâm bão: Khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 112.0 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 13)

Hiện trạng bão

Hồi 7 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 19 giờ ngày 06/11 Tây Tây Bắc, 25-30km/h 14,0N-109,4E; trên vùng ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk Cấp 13-14, giật cấp 17 Vĩ tuyến 11,50N-16,00N; Phía Tây kinh tuyến 114,50E Cấp 4: Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa. 07 giờ ngày 07/11 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h 15,0N-107,0E; trên khu vực Nam Lào Đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9 Vĩ tuyến 12,50N-16,00N; Phía Tây kinh tuyến 111,00E Cấp 4: Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa. 19 giờ ngày 07/11 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h 16,0N-104,0E; trên khu vực phía Đông Thái Lan Đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. < Cấp 6

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng Trên biển: - Khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội. - Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3,0-6,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7,0-9,0m; biển động dữ dội. Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m. Cảnh báo: Từ chiều ngày 06/11, khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Trên đất liền: - Từ chiều ngày 6/11, trên đất liền từ Nam Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6/11. - Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Mưa lớn - Từ ngày 6-7/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. - Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h) Dông, lốc xoáy: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bố trí lực lượng ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu ứng phó bão số 13

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11/2025 yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.

Công điện gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu:

Bão số 13 đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo khi ảnh hưởng đến đất liền vẫn có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào thời kỳ thủy triều cao, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kèm theo mưa cường suất lớn, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở những nơi đã xảy ra mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua.

Tiếp theo Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố - Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt phương án ứng phó với cơn bão số 13 trên địa bàn, trong đó xác định cụ thể các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra, các khu vực trọng điểm xung yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, đồng thời chủ động phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời điều động hỗ trợ theo đúng quy định.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố nêu trên hoàn thiện phương án ứng phó bão số 13, gửi phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 11 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2025.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (cụ thể: Bộ Quốc phòng đi tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi tỉnh Gia Lai, Bộ Xây dựng đi tỉnh Đắk Lắk).

Các địa phương phía Tây tỉnh, đặc biệt Thị xã An Khê, Mang Yang, Kbang: Không chủ quan; chuẩn bị phương án chống gió mạnh cấp 8-9 khi bão đi sâu vào đất liền; triển khai khẩn cấp sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ tác động gió bão, vùng sườn đồi, khe suối, taluy dương có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng vũ trang Công an, Quân đội điều động lực lượng về các xã, phường xung yếu. Sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn đặc biệt tại các vị trí xung yếu; sẵn sàng chi viện cho các khu vực thiệt hại nặng nề.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy, chú ý đến các khu vực neo đậu tàu thuyền và nơi sơ tán dân. Quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổ chức chằng chống, gia cố, bảo vệ trụ sở làm việc, đặc biệt là các công trình trọng điểm như trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan nhà nước; hoàn thành trước 10 giờ ngày 6-11.

Chủ động quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm nghỉ trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn, ngập lụt, trừ các lực lượng trực tiếp tham gia ứng phó, phòng chống bão.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Hiện trạng bão KALMAEGI

Sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, cơn BÃO SỐ 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 9 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 11.5 độ Vĩ Bắc; 118.6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 470km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bão KALMAEGI - Bão số 13 (trong 24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07 giờ ngày 06/11 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h 12,9N-113,3E; cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 480km về phía Đông Đông Nam Có khả năng mạnh thêm. Cấp 14, giật cấp 17 Vĩ tuyến 10,00N-14,50N; phía Đông kinh tuyến 111,00E Cấp 4: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) 19 giờ ngày 06/11 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h 13,7N-110,5E; trên vùng biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk; cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 150km về phía Đông Đông Nam Cấp 13-14, giật cấp 17 Vĩ tuyến 11,00N-15,50N; phía Tây kinh tuyến 115,00E Cấp 4: vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) 07 giờ ngày 07/11 Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h 14,5N-107,9E; trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk Suy yếu dần. Cấp 8, giật cấp 10 Vĩ tuyến 11,50N-15,50N; phía Tây kinh tuyến 112,50E Cấp 4: vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk Cấp 3: khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Dự báo tác động của bão Kalmaegi - Bão số 13

Trên biển:

- Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

- Từ gần sáng ngày 06/11, vùng biển từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:

Khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo: Từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền:

- Từ chiều tối ngày 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

- Từ tối và đêm 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 13 (Bão Kalmaegi) gây mưa lớn trên 600mm

- Từ ngày 6 - 7/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt;

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

- Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h)

Dông, lốc xoáy:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Công điện số 26 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo ứng phó với bão khẩn cấp (bão KALMAEGI) và mưa lũ sau bão

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/11/2025 về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp (cơn bão KALMAEGI).

Công điện của Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Công điện nêu rõ: Hồi 16 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc, 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và có khả năng mạnh lên cấp 14, giật cấp 17; khi đổ bộ vào đất liền, trọng tâm các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gió giật cấp 14-15; hoàn lưu bão gây mưa rất to tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to, phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa, lũ lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền nước ta, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 04/11/2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

Đối với tuyến biển:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về phạm vi, cường độ của bão để khẩn trương di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn sớm hơn so với bình thường.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 10,0-14,0N; phía Đông kinh tuyến 114,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

- Tổ chức sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú; tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

- Căn cứ tình hình cụ thể, quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây và khẩn trương di dời người dân trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao ngập sâu đến nơi an toàn.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền:

- Các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua theo Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 02/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đang khắc phục hậu quả thiên tai bị thiệt hại nặng nề thời gian qua.

- Khẩn trương hoàn thành chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; có biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông, đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống.

- Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ sớm có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

- Khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

- Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

- Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, nhất các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong khu vực trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm bão đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

- Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để khẩn trương phòng tránh, ứng phó.

Giao cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ở Trung ương và địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lớn theo quy định.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão KALMAEGI

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 8735/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắc Lắk, Khánh Hòa về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão KALMAEGI.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT, ngày 4/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc ứng phó với bão KALMAEGI.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ và tình hình đê, kè. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, nhất là các tuyến đê, kè trực diện với biển; tổ chức xử lý những vị trí sạt lở hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, đồng thời báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.

Thủ tướng chỉ đạo lường trước kịch bản xấu nhất, ứng phó BÃO KALMAEGI ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

Thủ tướng điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Hồi 07 giờ ngày 04/11/2025, vị trí tâm bão có tên quốc tế là Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc, 123,5 độ kinh đông (trên khu vực miền trung Phi-líp-pin), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sáng mai (ngày 05/11) sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025. Sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta.

Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; cấp 12-13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn)./.