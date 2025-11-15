Xuất cấp lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ hỗ trợ 2 tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.759 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 13; xuất cấp hàng trăm vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 10.

Ngày 13/11/2025, Thứ trưởng Lê Tấn Cận ký Quyết định số 3815/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.759 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp cho Nhân dân tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 13.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ gạo đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp 4.300 phao tròn cứu sinh cho tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Khánh Huyền

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Cùng ngày, triển khai Quyết định số 3815, Phó Cục trưởng Phạm Vũ Anh ký Quyết định số 707/QĐ-CDT giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 1.759,875 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp cho nhân dân tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 13.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến tỉnh Đắk Lắk (địa điểm giao, nhận cụ thể theo yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Lắk, với thời gian giao nhận từ ngày 13/11 đến hết ngày 25/11/2025.

* Được biết, triển khai Quyết định số 3805/QĐ-BTC ngày 12/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã giao (Quyết định số 706/QĐ-CDT ngày 13/11/2025) Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I và IV thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra.

Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp 4.300 phao tròn cứu sinh, 100 bè nhẹ cứu sinh, 7.600 phao áo cứu sinh, 1 bộ thiết bị khoan cắt, 2 bộ máy khoan bê tông;

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV xuất cấp 10 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5m2, 2 bộ máy bơm chữa cháy.

Hai chi cục thực hiện giao nhận tại cửa kho bảo quan hàng dự trữ quốc gia, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị dược giao nhiệm vụ tiếp nhận, với thời gian giao nhận từ ngày 13/11 đến hết ngày 10/12/2025./.