Nâng chế tài xử phạt nhưng vẫn hài hòa mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Nghị định 306/2025/NĐ-CP với nhiều sửa đổi quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và chứng khoán phái sinh được đánh giá là bước đi nhằm tăng kỷ cương, kỷ luật thị trường, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý rủi ro và mục tiêu tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia thị trường.

Phổ biến các quy định mới

UBCKNN tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới nhằm làm rõ những điểm sửa đổi, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành quy định, tăng cường tính tuân thủ trên thị trường, góp phần thực hiện hiệu quả hơn pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, nghị định được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, qua đó tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, bền vững; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tấn Minh

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, Nghị định 306 tập trung vào hai nhóm nội dung trọng tâm là sửa đổi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các nội dung sửa đổi cũng được rà soát để phù hợp với quy định về phòng, chống rửa tiền, pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định có liên quan, qua đó khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, nghị định cũng điều chỉnh, bổ sung một số quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh. Các sửa đổi chủ yếu mang tính kỹ thuật, nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực hiện chủ trương của Chính phủ về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường.

Trong quá trình xây dựng, cơ quan soạn thảo đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội và thành viên thị trường; đồng thời tiến hành đánh giá tác động chính sách một cách toàn diện trước khi trình Chính phủ ban hành nghị định vào ngày 25/11/2025.

Mức xử phạt đã cao hơn nhiều lĩnh vực khác

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Hồng Vân - đại diện Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, đã giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 306 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Theo bà Vân, mục tiêu của nghị định là hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy định xử phạt, khắc phục các vướng mắc phát sinh, tăng cường tính răn đe, bảo đảm minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Cũng tại hội nghị, bà Lê Thu Trang, đại diện Ban Phát triển thị trường chứng khoán, đã trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Các sửa đổi lần này hướng tới mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tấn Minh

Theo đại diện cơ quan quản lý, Nghị định 306/2025/NĐ-CP là bước cải cách quan trọng, góp phần hài hòa giữa yêu cầu quản lý rủi ro và mục tiêu phát triển thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các chủ thể tham gia, đặc biệt là thị trường chứng khoán phái sinh.

Trong phần thảo luận, đại diện cơ quan quản lý đã giải đáp nhiều câu hỏi của các đại biểu tham gia hội nghị. Bà Phạm Thị Thanh Hương - Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc ban hành Nghị định 306 mang lại nhiều lợi ích thiết thực không chỉ đối với cơ quan quản lý mà còn với các tổ chức, cá nhân trên thị trường. Nghị định truyền tải thông điệp rõ ràng về phạm vi điều chỉnh rộng, bao trùm nhiều hành vi vi phạm, qua đó yêu cầu các chủ thể thực thi đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật để tránh bị áp dụng chế tài xử phạt.

Theo bà Hương, sau hội nghị, UBCKNN sẽ tiếp tục xây dựng và cung cấp các tài liệu hướng dẫn chi tiết trong khuôn khổ đề án tuyên truyền, giúp các đơn vị, tổ chức liên quan cập nhật đầy đủ nội dung nghị định, áp dụng đúng quy định và bảo đảm thống nhất trong quá trình thực thi.

Liên quan đến băn khoăn về mức xử phạt, đại diện Thanh tra UBCKNN nhấn mạnh, theo Luật Chứng khoán, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán hiện thuộc nhóm cao, lên tới 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức, cao hơn nhiều lĩnh vực khác, kể cả ngân hàng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, nghị định còn bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, qua đó tăng hiệu quả phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm./.