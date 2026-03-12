Chứng khoán ngày 12/3: VN-Index điều chỉnh sau hai phiên hồi phục, thị trường bước vào nhịp tích lũy

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/3) chịu áp lực điều chỉnh sau hai phiên phục hồi liên tiếp trước đó, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động của giá dầu và những rủi ro địa chính trị trên thế giới.

VN-Index giảm hơn 18 điểm

Sau 2 phiên phục hồi liên tiếp trước cú sốc giá dầu và trạng thái quá bán ngắn hạn. Thị trường chứng khoán hôm nay đã chịu áp lực bán trở lại khi hướng đến vùng giá thấp nhất tháng 2/2026. VN-Index tăng nhẹ đầu phiên lên vùng giá 1.725 điểm với thanh khoản thấp, lực cầu giá lên giảm và chịu áp lực điều chỉnh, giảm điểm trở lại, thanh khoản gia tăng khi giá giảm. Kết phiên VN-Index giảm 18,73 điểm (-1,08%) về mức 1.709,61 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên 12/3

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 12/3 có: VCG (+6,81), DCM (+4,26), DGC (+4,12), NVL (+6,76), SHB (+1,36)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-2,19), TCB (-3,54), VCB (-0,99), SSI (-3,64), FPT (-3,12)

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 138 mã tăng giá, 38 mã giữ giá tham chiếu và có 205 mã giảm giá.

Nhịp điều chỉnh khiến độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón, hóa chất và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, dầu khí và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -30,14 điểm, về mức 1.859,9 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 23 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 6 mã tăng giá.

VN-Index có phiên “dừng chân”, điều chỉnh tương đối tích cực trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-10,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 958 triệu cổ phiếu (-4,03%), tương đương giá trị đạt 27.241 tỷ đồng (-7,84%)

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX tăng +0,83 điểm, lên mức 247,85 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,24 điểm, về mức 123,85 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng trong phiên chiều với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -207 tỷ đồng. MWG 246 tỷ đồng, VNM 99 tỷ đồng và VCI 65 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -126 tỷ đồng, VHM -97 tỷ đồng, TMS -87 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 91 tỷ đồng.

Thị trường “dừng chân nghỉ ngơi”

Sau hai phiên phục hồi từ vùng đáy 1,650 điểm, VN-Index có ngày “dừng chân nghỉ ngơi” khi lượng cung nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian giao dịch. Sắc đỏ có phần lấn lướt hơn và nhiều cổ phiếu ghi nhận tình trạng điều chỉnh ở mức khá, quanh ngưỡng 3 - 6% phải kể tới như dầu khí (PLX, GAS, PVT), chứng khoán (TCX, SSI), hàng không (VJC). Đà giảm ở một số cổ phiếu bluechip như GAS, TCB, VIC… là nguyên nhân chính khiến chỉ số VN30 giảm tới hơn 30 điểm (-30.14 điểm), lớn hơn nhiều so với biên độ giảm của VN-Index (-18.73 điểm). Ở chiều ngược lại, một số cái tên xuất sắc với đà lội ngược dòng đáng ghi nhận, đóng cửa trong sắc tím như VCG, DPM, NVL và GEG, trở thành những điểm sáng hiếm hoi trong ngày phần thắng thuộc về “phe gấu”.

VN-Index có ngày “dừng chân” trở lại trên nền thanh khoản sụt giảm. Ảnh: T.L

Trải qua hai phiên phục hồi ấn tượng của VN-Index, chỉ số có ngày “dừng chân” trở lại trên nền thanh khoản sụt giảm (-10,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Xung đột tại khu vực Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt có lẽ là nguyên nhân chính khiến tâm lý thị trường được đặt ở mức tương đối thận trọng và cần thêm thời gian để VN-Index tái tích lũy, củng cố cho xu hướng tiếp theo.

Phiên giảm hôm nay các chuyên gia đánh giá là tương đối phù hợp khi kìm hãm được yếu tố hưng phấn của đám đông, trong khi vẫn xuất hiện nhiều cái tên sáng giá đóng cửa với biên độ tăng kịch trần và trở thành những cỗ máy hút dòng tiền khi lực cầu không đủ mạnh mẽ để mang theo yếu tố lan tỏa. VN-Index nhiều khả năng sẽ đi ngang, tích lũy trở lại trong biên độ (1.650 - 1.750 điểm) với thanh khoản giảm dần trước khi bước vào xu hướng mới phụ thuộc vào diễn biến giá dầu nói riêng và cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông nói chung. Theo đó, nhà đầu tư cần duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay trở lại vị thế mua mới và nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, duy trì sức mua phòng trường hợp thị trường có nhịp điều chỉnh.