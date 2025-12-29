(TBTCO) - Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn về việc triển khai Công điện số 237/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước tiên, nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 237/CĐ-TTg; của UBND thành phố tại Kế hoạch số 295/KH-UBND triển khai “Đợt cao điểm 75 ngày đẩy mạnh và hoàn thành giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025” và kết luận, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công (phiên họp thứ nhất) tại Thông báo số 828/TB-VP.

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - đoạn qua địa bàn xã Mê Linh, để triển khai đường dẫn lên cầu Hồng Hà. Ảnh: Hoàng Sơn

Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 828/TB-VP, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến: công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; quản lý chi phí đầu tư, giá vật liệu xây dựng; rà soát, đánh giá tổng thể danh mục dự án đầu tư công; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền; điều hành vốn linh hoạt để thúc đẩy nhanh giải ngân; tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 được phép kéo dài sang năm 2025… Xác định thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và là tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, lớn, quan trọng của thành phố. Từng dự án xây dựng ngay lộ trình, tiến độ triển khai hằng tháng, hằng quý, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc khởi công dịp 19/12/2025.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, xã, phường và các chủ đầu tư chủ động xử lý, kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đất đai… theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước.

Đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2026, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn giao đầu năm trước 30/9/2026. Từng chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng; phân công cụ thể lãnh đạo, chuyên viên chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực I và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2025 của thành phố, trong đó tập trung rà soát, đối chiếu với các quyết định điều chỉnh, điều hòa đã được ban hành theo quy định và nội dung ủy quyền tại Quyết định số 4651/QĐ-UBND.