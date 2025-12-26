Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia

Ngành Dự trữ Nhà nước:

(TBTCO) - Ngày 26/12/2025, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Dự trữ Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ trong điều kiện yêu cầu đổi mới ngày càng cao, áp lực tổ chức và tiến độ rất lớn. Toàn ngành đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được dấu ấn rất rõ nét. Đặc biệt, ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành hàng dự trữ quốc gia tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Nổi bật là việc nhập kho thành công 500.000 tấn lương thực - khối lượng lớn nhất từ trước đến nay - bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng hàng hóa.

Trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ nhà nước đã có các quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai...; tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền khoảng 2.579 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính, trực tiếp là Cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp các mặt hàng tổng trị giá khoảng 2.012 tỷ đồng; các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia là khoảng 567 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp 31.791 tấn gạo, 1.213 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, 22 bộ xuồng cao tốc các loại, 265.582 chiếc phao cứu sinh các loại, 218 bộ máy bơm nước chữa cháy, 90 bộ máy phát điện các loại, 18 bộ thiết bị khoan cắt, 41 bộ máy khoan phá bê tông, 51 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ, 10 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh.

Trong năm 2025, công tác xuất cấp, xuất bán và xử lý hàng dự trữ quốc gia cho các bộ, ngành được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần tích cực vào việc khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, việc xuất bán hàng dự trữ quốc gia được tổ chức theo đúng kế hoạch và quy định. Trong năm, có 2 bộ, ngành được giao kế hoạch xuất bán, với tổng khối lượng và giá trị xuất bán được triển khai đúng tiến độ.

Công tác xuất luân phiên đổi hàng và xuất giảm hàng dự trữ quốc gia tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Các bộ, ngành được giao kế hoạch xuất luân phiên đổi hàng và xuất giảm hàng đều đã hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia và bảo đảm yêu cầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, đại diện Cục Trang bị và kho vận, Bộ Công an; Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; đại diện một số ban của Cục Dự trữ Nhà nước và lãnh đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã báo cáo kết quả trong năm 2025 và đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng chính sách, quản lý hàng dự trữ quốc gia…

Nhiệm vụ mới với yêu cầu cao hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã ghi nhận những kết quả mà công chức, viên chức của ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được trong năm 2025. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cũng đề nghị các đơn vị quản lý hàng dự trữ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, phạm vi và quy mô hoạt động của dự trữ quốc gia ngày càng mở rộng. Đây chính là cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bước sang năm 2026, Thứ trưởng đề nghị, toàn ngành Dự trữ Nhà nước tập trung cao độ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Trong đó, tiếp tục xác định công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; khẩn trương triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia sửa đổi; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; đồng thời triển khai hiệu quả Chiến lược Phát triển dự trữ quốc gia và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, Cục Dự trữ Nhà nước cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính; bảo đảm đủ nguồn lực dự trữ, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống đột xuất, cấp bách; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Khối lượng công việc phía trước còn rất nhiều, yêu cầu ngày càng cao. Nhưng tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của toàn ngành, công tác dự trữ quốc gia sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước trong ổn định kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trong tình hình mới" - Thứ trưởng Lê Tấn Cận phát biểu.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Tấn Cận và sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của ngành Dự trữ, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo./.