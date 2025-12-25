Triến khai xây dựng Dự án Kho dự trữ Thái Bình

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III:

(TBTCO) - Ngày 25/12/2025, tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III tổ chức Hội nghị triển khai dự án kho dự trữ Thái Bình. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá, Kho dự trữ Thái Bình không chỉ là một công trình xây dựng thuần túy, mà phải được xác định là một mắt xích quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống kho dự trữ quốc gia. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với dự án là rất cao: Xây dựng kho phải đi đôi với xây dựng công nghệ, xây dựng phương thức quản lý và tổ chức vận hành hiện đại.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai dự án Kho dự trữ Thái Bình. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng yêu cầu, Dự án Kho dự trữ Thái Bình cần được định hướng ngay từ đầu theo mô hình kho dự trữ hiện đại, từng bước tiếp cận kho dự trữ thông minh, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào các khâu: Bảo quản, quản lý hàng hóa, xuất - nhập, giám sát an toàn kho tàng và quản trị vận hành.

Thứ trưởng chỉ đạo cần nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp như: Công nghệ bảo quản tiên tiến, tự động hóa một số khâu xuất - nhập, hệ thống giám sát môi trường kho, quản lý dữ liệu tập trung, kết nối số trong điều hành và quản lý tài sản dự trữ quốc gia. Việc đầu tư công nghệ phải bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, phù hợp thực tiễn, tránh hình thức, manh mún.

Thứ trưởng đề nghị, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III với vai trò chủ đầu tư cần tập trung cao độ cho công tác tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ thi công và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao hằng năm.

"Tôi yêu cầu đến hết năm 2026, dự án phải có khối lượng hoàn thành cụ thể, đủ điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng từng phần theo kế hoạch; chậm nhất đến tháng 6/2027 phải hoàn thành 100% toàn bộ dự án, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mục tiêu đầu tư đã đề ra" - Thứ trưởng phát biểu.

Công tác quản lý dự án phải được thực hiện chặt chẽ, toàn diện, từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến thi công, nghiệm thu. Chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, không để ách tắc, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Lê Tấn Cận chỉ đạo, Cục Dự trữ Nhà nước và các Ban chuyên môn cần tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc xem xét, xử lý các đề xuất điều chỉnh liên quan đến tổng mức đầu tư, công nghệ và thời gian thực hiện dự án.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III Lê Văn Dương cho biết, bằng sự quyết tâm chính trị rất cao, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Dự trữ Nhà nước, các ban thuộc Cục, đến nay đơn vị thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, được chính quyền địa phương quyết định bàn giao đất để triển khai dự án. Đơn vị đã tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công hạng mục san nền, kè đá và các gói thầu khác có liên quan. Đến nay, về cơ bản việc triển khai dự án đảm bảo tiến độ, kế hoach được giao./.

Dự án Kho Dự trữ Thái Bình được xây dựng tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (nay là xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), có tổng quy mô tích lượng là 7.500 tấn kho. Các hạng mục gồm: 2 nhà kho dự trữ lương thực; 1 nhà kho dự trữ vật tư; 1 nhà điều hành; các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác. Diện tích sử dụng đất cho dự án là 30.000 m2.

Một số hình ảnh triển khai dự án kho dự trữ Thái Bình:

Thứ trưởng Lê Tấn Cận và các đại biểu trồng cây tại khu đất triển khai dự án.

Các đại biểu tham dự hội nghị.