Loạt dự án trọng điểm chậm tiến độ ở Quảng Ngãi

(TBTCO) - Hiện nay, nhiều dự án giao thông trọng điểm ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Dự án Đường dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị trị giá hơn 44 tỷ đồng đã thi công đạt trên 75%. Ban quản lý đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND phường Đăk Bla, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục chi trả tiền bồi thường và thủ tục thực hiện tái định cư để bàn giao mặt bằng tổ chức thi công xây dựng.

Nhiều dự án giao thông ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ do vướng mặt bằng.

Đối với Dự án Đường Trường Chinh - hợp phần 1, khối lượng thực hiện đạt khoảng 40 - 42% giá trị hợp đồng. Dự án này cũng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án này vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, chủ đầu tư kiến nghị UBND phường Kon Tum chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị đẩy nhanh tiến độ công tác xác minh nguồn gốc đất đối với các trường hợp Trung tâm phát triển quỹ đất đã đề nghị.

Một dự án khác cũng do Ban quản lý này làm chủ đầu tư là dự án Đường trục chính phía Tây. Dự án này đã kéo dài nhiều năm xong đến nay khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 34%.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh cho hay, tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng chậm, khó khăn vướng mắc kéo dài chưa được chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện bồi thường tập trung quan tâm, giải quyết để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai đẩy nhanh tiến độ.

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh thừa nhận, hiện nay tiến độ thi công rất chậm, không thể hoàn thành công trình trong năm 2025, và nguyên nhân chính vẫn là chưa được bàn giao mặt bằng. Khối lượng thi công đạt hơn 35% giá trị hợp đồng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cho rằng, hầu hết các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư đều chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, còn nhiều vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Một số hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù, chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương liên quan xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, tập trung tháo gỡ quyết liệt. Các đơn vị phải nghiên cứu kỹ quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh sai sót.

Với các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, nhận tiền đền bù, địa phương phải kiên quyết vận động, yêu cầu người dân sớm tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng./.