Quảng Ngãi: Tập trung giải quyết dứt điểm dự án vướng mắc, tạo đà bứt phá cho năm 2026

(TBTCO) - Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi gặp vướng mắc, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tất cả các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc năm 2025, tạo đà cho năm 2026 bứt phá mạnh mẽ.

Nhiều dự án trọng điểm vẫn còn vướng mặt bằng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Cụ thể, đến nay dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đã phê duyệt 56 phương án bồi thường cho 76/172 ha, đạt 44,2%. Công tác thi công xây dựng công trình tuyến chính đạt khoảng 646/2.382 tỷ đồng, tương đương 27,1% giá trị khối lượng xây lắp.

Đối với Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đến nay đã bàn giao mặt bằng 11,7 km, đạt 88% chiều dài tuyến; khối lượng thi công đạt khoảng 79%. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb, bàn giao mặt bằng đạt 81%; khối lượng thi công đạt 72%. Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đã bàn giao mặt bằng đạt 61%; tiến độ thi công đạt hơn 51%.

Đến nay, dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã thi công đạt 92% giá trị hợp đồng.

Đối với dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc thi công đạt 92% giá trị hợp đồng; dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi, thi công xây dựng tuyến kè đạt 91% giá trị hợp đồng; dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, thi công xây dựng tuyến kè đạt trên 97%.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, phần lớn các công trình, dự án trọng điêm của tỉnh đều gặp các vướng mắc chủ yếu trong công tác giải phóng mặt bằng, do đó, Sở đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan xác định rõ nguyên nhân làm cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, mốc tiến độ cụ thể cho từng dự án. Đối với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình thực hiện.

“Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp cùng với các Sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn của từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án” - lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay.

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng, phần lớn các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai thực hiện đều gặp các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xác định rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết và tiến độ cụ thể cho từng dự án. Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân vốn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các địa phương có dự án đi qua còn diện tích chưa giải phóng mặt bằng tăng cường phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương chi trả tiền cho dân đối với các phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt. Đối với các dự án chuẩn bị khởi công vào cuối năm, yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục, đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định trước khi tổ chức khởi công.