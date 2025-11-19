(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hàng chục dự án trọng điểm, phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa, trong đó có nhiều dự án gặp vướng mắc. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Loạt dự án “khủng” tạo động lực phát triển

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đối với đầu tư công có 11 dự án, công trình gồm: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa (thành phần 1); dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb; dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi cũ); dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi cũ); dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; dự án Cầu Trà Khúc 1; dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; dự án Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42) và dự án Công viên Thiên Bút (TP.Quảng Ngãi cũ).

Dự án Cầu Trà khúc 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng không chỉ góp phần cải thiện năng lực vận tải mà được kỳ vọng tạo biểu tượng cho đô thị bên sông của trung tâm tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.

Hiện các công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và thi công xây dựng các hạng mục công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên khẳng định, các dự án, công trình trọng điểm có tính lan tỏa lớn nếu làm tốt, đồng bộ và hiệu quả thì sẽ tạo động lực lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Đối với các dự án có đầu tư vốn ngoài ngân sách do nhà đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện cũng đang được tập trung triển khai, gồm: Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc); dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi; dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng KCN VSIP II Quảng Ngãi; dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc; dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19; dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa.

Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Các dự án này được triển khai trải qua nhiều năm, qua nhiều giai đoạn và các vướng mắc, do đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Quảng Ngãi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án, nhất là các dự án tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời giao Sở Xây dựng cần xác định dự án nào thực hiện được thì cần đưa ra các giải pháp phối hợp để sớm hoàn thành dự án. Đối với những vướng mắc, khi các địa phương kiến nghị các sở, ngành tháo gỡ thì sở, ngành nào có trách nhiệm cần trả lời và có hướng dẫn cụ thể.

Giao UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, các dự án có tính lan tỏa. Đối với các địa phương có dự án thì tùy tình hình thực tế cần lập các ban chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng cho hay, đối với các dự án ngoài ngân sách, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án, kể cả về thủ tục và thời gian, nhất là các dự án tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh để sớm bàn giao mặt bằng triển khai các dự án.