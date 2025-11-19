Tiếp năng lượng để doanh nghiệp tư nhân bứt tốc

(TBTCO) - Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo ra luồng sinh khí mới, song cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn nhất định trong quá trình triển khai, cần có sự hỗ trợ từ cơ quan nhà nước để khơi thông vướng mắc.

Luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp

Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái chia sẻ, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã và đang tạo sự hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Minh chứng là trong 10 tháng năm 2025, cả nước có 162.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước), với tổng vốn đăng ký đạt trên 1,592 triệu tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký đạt trên 967.600 người. Cùng với đó, có 92.900 doanh nghiệp quay lại hoạt động (tăng 40,3%), nâng tổng số doanh nghiệp mới và quay lại hoạt động lên 255.900 doanh nghiệp (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024).

Đặc biệt, theo bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tinh thần kiến tạo, phục vụ của Chính phủ đang lan tỏa mạnh mẽ. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cảm nhận được sự đồng hành thực chất từ các bộ, ngành, địa phương. Nhiều vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai, tín dụng đã được tháo gỡ kịp thời.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Bà Huệ nhấn mạnh, điểm tích cực lớn nhất là niềm tin của doanh nghiệp tư nhân được củng cố. Doanh nhân trẻ ngày càng chủ động đổi mới, đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường. Các chương trình hỗ trợ của Nhà nước về chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại đã tạo động lực rõ rệt. "Nghị quyết số 68-NQ/TW đã thực sự tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn mới" - bà Huệ bày tỏ.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao việc nhiều tỉnh, thành phố, kể cả cấp cơ sở (phường, xã) đã ý thức rõ hơn về việc phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Về phía địa phương, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho hay, ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, TP. Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc để đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Ngày 3/7/2025, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch hành động, đề ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2025, giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cùng 88 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch, giao 105 nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND xã, phường, trên nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Song song với đó, Hà Nội đã ban hành hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào quản trị, hạ tầng sản xuất, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ trọng điểm.

Gỡ bỏ rào cản, tăng trợ lực cho doanh nghiệp

Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho hay, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm tới các giải pháp được đặt ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW, như cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ và loại bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025 nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp mong chờ Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai thực hiện các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, cùng các nghị quyết đã được Quộc hội và Chính phủ ban hành.

Rà soát, tinh giản luật lệ theo đúng tinh thần cải cách Theo ông Phan Đức Hiếu, cần có một đợt rà soát, tinh giản luật lệ theo đúng tinh thần cải cách thể chế để phục vụ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Về lâu dài, Chính phủ nên có một cơ quan chuyên môn độc lập, nâng cấp hơn nhóm tư vấn chính sách và phải trao cho họ thẩm quyền trình, đề xuất pháp luật. Cơ quan này, theo kinh nghiệm quốc tế, thường có tên gọi là Cơ quan Cải cách thể chế hoặc Ủy ban Cải cách thể chế.

Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, ông Tô Hoài Nam nhấn mạnh, để phát triển bền vững, cần thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ, hình thành cụm ngành, chuỗi giá trị; tạo điều kiện để doanh nghiệp học hỏi và nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác lớn.

Từ góc độ chính sách, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phân tích, tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW là cắt giảm mọi thủ tục phiền hà, tăng sự bảo vệ, giảm thiểu mọi rủi ro cho doanh nghiệp; không hình sự hóa quan hệ kinh tế; khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phát triển; cắt giảm những thủ tục có thể tạo ra các chi phí cho doanh nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, ông Hiếu đề xuất, Chính phủ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể hóa các quy định của Nghị quyết, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp, các ngành. Các luật lệ có liên quan phải được rà soát, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể, như cắt giảm 30% thủ tục…, mà còn phải rà soát để loại bỏ những quy định, luật lệ không đúng "tinh thần" của nghị quyết. Ví dụ, phải bỏ tư duy “không quản được thì cấm”...

Về phía chính quyền, cơ quan thực thi, đặc biệt là cấp phường/xã, cần mạnh dạn phản ánh những bất cập của hệ thống pháp luật trong quá trình thực thi, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Làm được những điều đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW sẽ thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.