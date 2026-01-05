Bamboo Airways sẽ tuyển dụng 1.000 tiếp viên hàng không trong năm 2026

(TBTCO) - Bamboo Airways dự kiến triển khai kế hoạch tuyển dụng và đào tạo 1.000 tiếp viên hàng không trong năm 2026, phục vụ mục tiêu mở rộng quy mô khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, các tiêu chuẩn tuyển dụng tiếp viên hàng không được Hãng duy trì ổn định như các năm trước với một số yêu cầu cơ bản như: độ tuổi dưới 25; chiều cao từ 170 - 182 cm đối với nam và 160 - 175 cm đối với nữ; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Hãng ưu tiên các ứng viên có bằng trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC từ 500 điểm trở lên. Các ứng viên thành thạo thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Nhật… sẽ có lợi thế trong quá trình tuyển chọn.

Liên tục tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn cho thấy quyết tâm tăng tốc phục hồi của Bamboo Airways.

Theo kế hoạch, các đợt tuyển dụng tiếp viên của Bamboo Airways sẽ được tổ chức xuyên suốt năm 2026, đánh dấu bước tăng tốc quan trọng trong chiến lược phục hồi và mở rộng quy mô khai thác đến năm 2030. Thông tin chi tiết về lịch tuyển dụng, địa điểm tổ chức và hình thức đăng ký sẽ được Bamboo Airways cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Hãng.

Đại diện Hãng cho biết, quy trình tuyển dụng sẽ diễn ra công khai, minh bạch và không qua trung gian, đảm bảo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho mọi ứng viên. Sau khi trúng tuyển, các ứng viên sẽ tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ bài bản và kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn của Bamboo Airways và ngành hàng không. Đây sẽ là nền tảng đảm bảo đội ngũ tiếp viên của Hãng đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn, đồng thời duy trì phong cách phục vụ tận tâm, hiếu khách - yếu tố đã làm nên bản sắc thương hiệu của Bamboo Airways.

Những năm qua, đoàn tiếp viên Bamboo Airways đã nhiều lần được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao, ghi nhận ở các giải thưởng hàng không danh giá như: Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á (PAX Awards 2022), Dịch vụ phi hành đoàn xuất sắc nhất Việt Nam (International Finance Awards 2023)… Điều này đã khẳng định chất lượng chuyên môn và văn hóa dịch vụ của đoàn tiếp viên Bamboo Airways sau quá trình đào tạo chỉn chu và chuẩn mực./.