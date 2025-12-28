Hàng không dần hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thế giới

(TBTCO) - Nhiều công trình trọng điểm mới được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khánh thành; sản lượng điều hành bay của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tăng cao, nhưng các chỉ số an toàn về quản lý luồng không lưu, phương thức bay vẫn được kiểm soát chặt chẽ là những dấu ấn quan trọng về sự phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng của ngành hàng không trong năm 2025.

Mốc son lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào khai thác các công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia tại 3 miền đất nước. Đó là Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Vinh.

Tại Đồng Nai, ACV chính thức khánh thành các công trình, dự án và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng HKQT Long Thành - dự án quan trọng quốc gia với quy mô cấp 4F (cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của ICAO). Đây là biểu tượng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 vào ngày 15/12/2025. Ảnh: VNA

Vượt qua những thách thức của đại dịch Covid-19 và khó khăn trong công tác mặt bằng, với tinh thần thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", dự án đã đạt được những mốc tiến độ ấn tượng. Các hạng mục khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 vào ngày 15/12/2025. Công trình nhà ga hành khách và giao thông kết nối đang trong giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Cảng HKQT Long Thành được định hình là một "Sân bay xanh - thông minh" (Smart - Green Airport) đạt chuẩn 5 sao quốc tế với các điểm nhấn công nghệ đột phá do ACV tự chủ.

Giai đoạn 2021 - 2025, sản lượng điều hành bay của VATM đạt 3,38 triệu chuyến bay, tổng doanh thu đạt 16.827 tỷ đồng, lợi nhuận 4.303 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9.507 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, năm 2026, VATM cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn; chủ động nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong điều kiện mật độ bay tăng cao. "An toàn không chỉ là chỉ số kỹ thuật, mà là cam kết chính trị của chúng ta với nhân dân và với cộng đồng quốc tế" - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Còn tại Hà Nội, dự án Mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 đã chính thức khánh thành sau 18 tháng thi công thần tốc, về đích đúng tiến độ để giải tỏa áp lực cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc. Dự án giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m2, nâng công suất khai thác từ 10 triệu lượt hành khách/năm, lên 15 triệu lượt hành khách/năm (có thể phục vụ tới 18 triệu lượt khách), đồng thời tăng gần gấp đôi số lượng cửa ra tàu bay và cầu ống lồng.

Tại Nghệ An, ACV khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và dự án Cải tạo Nhà ga hành khách quốc nội Cảng HKQT Vinh. Sau 5 tháng thi công liên tục, dự án đã hoàn thành bê tông hóa toàn bộ mặt đường cất hạ cánh, xử lý nền đất yếu và nâng cấp hệ thống đèn hiệu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay. Nhà ga hành khách cũng được mở rộng thêm 1.200 m2, nâng công suất lên 3 triệu lượt hành khách/năm với trang thiết bị hiện đại. ACV cũng đang tiếp tục triển khai mở rộng sân đỗ và kéo dài đường cất hạ cánh lên 3.000 m, phấn đấu hoàn thành các hạng mục tiếp theo trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để phục vụ nhân dân.

Cuộc “cách mạng” về tổ chức vùng trời

Về công tác điều hành bay, theo ông Nguyễn Công Long - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), năm 2025, VATM bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 100% chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm. Sản lượng điều hành bay ước thực hiện năm 2025 là 930.004 lần chuyến (295.088 lần chuyến quốc tế, 224.056 lần chuyến nội địa, 410.860 lần chuyến quá cảnh), tăng 7,3% so với năm 2024.

Trong bối cảnh sản lượng tăng cao, các chỉ số an toàn vẫn được kiểm soát chặt chẽ, khẳng định hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên cùng các lực lượng trong dây chuyền bảo đảm hoạt động bay.

"Năm 2025 đánh dấu cuộc "cách mạng" về tổ chức vùng trời. VATM đã hoàn thành thiết kế tổng thể phương thức bay và tổ chức vùng trời cho cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Biên Hòa, sẵn sàng cho các kịch bản khai thác Cảng HKQT Long Thành" - ông Long nhấn mạnh.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý luồng không lưu và phương thức bay, VATM đã nỗ lực giảm thời gian bay chờ trung bình 5 - 7%/tháng tại các khu vực trọng điểm và luồng không lưu chính, trực tiếp giúp các hãng bay tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm phát thải môi trường.

Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2025, VATM đã nỗ lực vượt bậc để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng cốt lõi, với tổng doanh thu 4.724 tỷ đồng (đạt 105,9% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.480 tỷ đồng (đạt 110,7% kế hoạch); nộp ngân sách nhà nước 2.780 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch và bằng 98% so với thực hiện năm 2024.

Nhìn nhận năm 2026 là năm bản lề, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới (2026 - 2030), VATM xây dựng 5 trụ cột gồm: an toàn là cốt lõi; đột phá về hạ tầng và thể chế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bền vững trong tài chính và đầu tư; chuyển đổi số toàn diện để kiến tạo tương lai.