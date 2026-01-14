Sải cánh thêm 14 đường bay quốc tế, Vietnam Airlines lập đỉnh doanh thu năm 2025

(TBTCO) - Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt của Vietnam Airlines khi Hãng đồng thời xác lập nhiều kỷ lục về quy mô khai thác, hiệu quả tài chính và chất lượng dịch vụ. Doanh thu hợp nhất vượt 123 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong 30 năm hoạt động; lợi nhuận trước thuế đạt trên 8.450 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch năm, song hành với chiến lược mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế.

Ngày 14/1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã Ck: HVN) cho biết, năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 123 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày, Hãng hàng không quốc gia thu về trên 336 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất trong 30 năm hoạt động của hãng bay này.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 8.450 tỷ đồng, vượt kế hoạch 52% (5.554 tỷ đồng), phản ánh rõ nét hiệu quả phục hồi và tối ưu hoạt động sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường. Trước đó, trong năm 2024, Hãng cũng ghi nhận lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng, song gần một nửa trong số này đến từ khoản lãi bất thường phát sinh khi công ty con Pacific Airlines được xóa nợ sau khi hoàn tất thanh toán các tàu bay (trên 3.600 tỷ đồng).

Đồ họa: Ánh Tuyết

Song song với mở rộng mạng bay, hoạt động khai thác của Vietnam Airlines trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng. Theo đó, tổng số chuyến bay đạt 156,3 nghìn chuyến, tăng 11,8% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển hành khách đạt 25,64 triệu lượt, tăng 12,7% và sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 344 nghìn tấn, tăng 10% so với năm trước.

Cũng trong năm 2025, Vietnam Airlines phát hành thành công trên 897 triệu cổ phiếu, giúp Tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất cuối quý III/2025 đều cải thiện tích cực, chính thức chấm dứt tình trạng âm vốn chủ sở hữu kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines tăng kịch trần lên 29.650 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 14/1, khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với hàng loạt chỉ tiêu tài chính cao nhất từ trước tới nay.

Không chỉ tăng trưởng về tài chính, năm 2025 còn đánh dấu quy mô mở rộng mạng bay quốc tế lớn nhất trong lịch sử của Vietnam Airlines. Trong năm, Hãng đã mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các thị trường trọng điểm tại châu Âu, Đông Bắc Á, Trung Đông và Đông Nam Á. Đây là con số kỷ lục về số đường bay mới trong một năm.

Năm 2025, Vietnam Airlines đã khôi phục và mở mới tới 14 đường bay quốc tế, đây là con số kỷ lục về số đường bay mới trong một năm. Ảnh tư liệu.

Việc mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trên thị trường toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và vai trò kết nối của Việt Nam trong chuỗi vận tải hàng không khu vực và quốc tế, phù hợp với định hướng hội nhập quốc tế sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Bên cạnh các chỉ số tăng trưởng, năm 2025 cũng là giai đoạn Vietnam Airlines từng bước định nghĩa lại trải nghiệm dịch vụ hàng không, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn 5 sao trước năm 2030.

Trong năm, Hãng đã triển khai dịch vụ Internet trên máy bay, đẩy mạnh chuyển đổi khai thác và đồng bộ dịch vụ tại Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines dự báo thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các đường bay đi, đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, Tổng công ty dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm 2025 và đặt mục tiêu tăng 13% số ghế luân chuyển.

Đồng thời, Vietnam Airlines tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và cải thiện hiệu quả vận hành, hướng tới mục tiêu trở thành Hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030./.