Vietnam Airlines báo lãi gần 7.600 tỷ đồng, mạng bay quốc tế bứt phá

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2025, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu hợp nhất 90.177 tỷ đồng, tăng 4,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.582 tỷ đồng, tăng 15,3%, động lực chính nhờ mạng bay quốc tế bứt phá. Sau khi phát hành thành công 897 triệu cổ phiếu, hãng không còn âm vốn chủ sở hữu, giúp củng cố nền tảng tài chính, mở rộng đầu tư đội bay giai đoạn tới.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã Ck: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Báo cáo tài chính do Vietnam Airlines công bố cho thấy, tổng doanh thu hợp nhất quý III/2025 đạt 30.782 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 865,6 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 90.177 tỷ đồng, tăng 4,6% cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 7.581,8 tỷ đồng, tăng 15,3% cùng kỳ và vượt 36,5% kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp tăng mạnh gần 50%, nhờ doanh thu tăng 11,5% trong khi giá vốn chỉ tăng 6%.

Lợi nhuận hợp nhất vượt xa kế hoạch Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 90.177 tỷ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ 2024; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 7.581,8 tỷ đồng, tăng 15,3% và vượt 36,5% kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định năng lực tài chính vững vàng và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, doanh thu tài chính tăng 12,2%, trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể nhờ chi phí lãi vay giảm tới 34,7%.

Dù biến động tỷ giá trong quý III khiến chi phí tài chính tăng thêm gần 700 tỷ đồng, song nhờ sản lượng vận chuyển tăng trưởng tích cực và doanh thu phục hồi mạnh, kết quả tài chính của Vietnam Airlines trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh quý IV và cả năm 2025.

Trong 9 tháng 2025, hãng bay cũng kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả khi chi phí bán hàng tăng 10,6%, thấp hơn nhiều tốc độ tăng doanh thu.

Nhìn lại quý III vừa qua, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, giá nhiên liệu và tỷ giá duy trì ở mức cao, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, Vietnam Airlines vẫn vững vàng vượt qua thách thức.

Trong quý III/2025, Vietnam Airlines vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách, tăng trưởng 11% cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines vận chuyển gần 19,4 triệu lượt hành khách, tăng hơn 12,3% cùng kỳ; hàng hóa và bưu kiện đạt gần 250 nghìn tấn, tăng 11%.

Trong 9 tháng của năm 2025, Vietnam Airlines chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Các đường bay này hướng tới những thị trường tiềm năng với triển vọng tăng trưởng dài hạn, qua đó, tạo động lực quan trọng cho kết quả kinh doanh tích cực.

Cũng trong quý III/2025, Vietnam Airlines phát hành thành công trên 897 triệu cổ phiếu, giúp Tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất tại ngày 30/9/2025 đều tăng, không còn âm vốn chủ sở hữu.

Việc tăng vốn cùng kết quả kinh doanh khả quan giúp Vietnam Airlines củng cố năng lực tài chính, mở rộng đầu tư đội tàu bay, hạ tầng và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030. Vietnam Airlines cũng chính thức khởi động chương trình hiện đại hóa và phát triển đội bay quy mô lớn, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trên hành trình nâng cao năng lực khai thác và mở rộng mạng bay quốc tế.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, quý III vừa qua là giai đoạn sôi nổi của Vietnam Airlines với nhiều hoạt động nổi bật. Hãng tiếp tục dồn nguồn lực cho các dự án đầu tư chiến lược như đội tàu bay mới, hạ tầng kỹ thuật tại sân bay Long Thành, hệ sinh thái logistics hàng không và mở các đường bay quốc tế mới gồm Hà Nội - Cebu, Hà Nội - Jakarta và TP. Hồ Chí Minh - Copenhagen.

Đây là những hướng đi quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, góp phần mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường kết nối khu vực và khẳng định vị thế của Hãng hàng không quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới./.