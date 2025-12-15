Chứng khoán phái sinh ngày 15/12: Chênh lệch quay lại trạng thái âm, dòng tiền thận trọng khi VN30 đi ngang

(TBTCO) - Sau chuỗi phiên giảm sâu, thị trường cơ sở ghi nhận nỗ lực hồi phục nhưng trạng thái thận trọng vẫn bao trùm, kéo theo diễn biến kém tích cực trên thị trường chứng khoán phái sinh. Chênh lệch đã quay trở lại trạng thái âm cùng thanh khoản suy giảm.

Trên thị trường cơ sở, dù sắc đỏ vẫn chiến thắng ở chỉ số chung VN-Index, danh mục VN30-Index vẫn ngược dòng đóng cửa trong sắc xanh. VN30-Index chấm dứt chuỗi ngày giảm điểm khi kết phiên ở mức 1.869,84 điểm, tăng nhẹ 2,81 điểm với 15 mã tăng, 6 mã đứng giá tham chiếu và 9 mã giảm. Chỉ số VN30 mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh, tăng mạnh 10 điểm ngay từ đầu phiên nhờ lực cầu quay trở lại ở nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Đà tăng được củng cố trong phiên sáng khi nhóm cổ phiếu Vingroup hồi phục mạnh, đáng chú ý VRE tăng trần. Tuy nhiên, áp lực bán sớm xuất hiện trở lại. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng như VNM và SAB bật tăng là nguyên nhân chính giúp VN30 lấy lại sắc xanh trong nửa đầu phiên chiều. Dù vậy, lực cung chốt lời vẫn chiếm ưu thế trong nửa cuối phiên khiến chỉ số giao dịch giằng co quanh tham chiếu. Top 5 cổ phiếu tác động tiêu cực đến VN30-Index gồm hai cổ phiếu nhà Vingroup (VIC và VHM). Cổ phiếu VRE dù không còn giữ được mức tăng trần vẫn đóng cửa tăng khá (+5,28%). Dòng tiền khá dè chừng với tổng giá trị giao dịch trong phiên đạt 10.450 tỷ đồng.

Diễn biến thận trọng trong phiên khiến các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh cũng dè chừng hơn. Hợp đồng VN30F2512 đáo hạn tuần này (18/12) đóng cửa tại 1.868,5 điểm, giảm nhẹ 0,13% so với phiên trước. Trạng thái chênh lệch dương phiên cuối tuần tuần trước đã đảo chiều sang âm, với giá hợp đồng tương lai thấp hơn VN30-Index 1,34 điểm. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư phái sinh dù thị trường cơ sở hồi phục nhẹ. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2601, VN30F2603 và VN30F2606 tiếp tục duy trì trạng thái chiết khấu, với mức chênh lệch âm dao động từ -2,84 điểm đến -11,44 điểm.

Giao dịch hợp đồng tương lai phiên 15/12

Trong khi đó, hợp đồng phái sinh dựa trên VN100-Index hầu hết các kỳ hạn vẫn giữ được trạng thái chênh lệch dương. Riêng hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn vào tháng 6/2026 đang thấp hơn chỉ số cơ sở gần 13 điểm.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm, tổng khối lượng giao dịch giảm 5,1% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy các trader đã thu hẹp các vị thế đầu cơ, ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn của VN30-Index chưa thực sự rõ ràng. Theo đánh giá của SHS, VN30F2512 đang chịu áp lực bán và vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh mốc 1.860 điểm. Ngoài ra, trước thềm đáo hạn phái sinh, xu hướng thanh khoản trên không quá bất ngờ. Nhà đầu tư cũng đẩy mạnh giao dịch trên hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng 1/2026. Vị thế nắm giữ hợp đồng này đã tăng lên hơn 5.100 hợp đồng.