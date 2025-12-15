Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Chiều 15/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; về phía UBCKNN có bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các đơn vị liên quan.

Nhiều thành quả ấn tượng

Theo UBCKNN, năm 2025 kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị và biến động tài chính tiền tệ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách cải cách quyết liệt, đồng bộ, tập trung vào 4 đột phá chiến lược và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn lực cho phát triển.

Nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và sự điều hành chủ động của Chính phủ, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật; GDP tăng cao, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Được tiếp sức từ môi trường kinh tế vĩ mô, cùng với nỗ lực quản lý, điều hành và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ của cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã phát triển tích cực và gặt hái nhiều thành quả quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Số lượng nhà đầu tư tiếp tục bùng nổ, đạt hơn 11 triệu tài khoản, tăng 24,7% so với cuối năm 2024. Hoạt động huy động vốn qua TTCK ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở mảng phát hành cổ phiếu và trái phiếu, đạt hơn 142,3 nghìn tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn cho ngân sách nhà nước ước đạt 313 nghìn tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch quy mô lớn đạt kết quả khả quan, với 909/1.059 doanh nghiệp báo cáo có lãi, chiếm khoảng 86%.

Khép lại một năm đầy thách thức, TTCK Việt Nam bước qua tuổi 25 với hình ảnh năng động, tăng trưởng bền vững, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế. Thị trường cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng cả về chỉ số và thanh khoản, vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực. VN-Index tăng 38% so với cuối năm trước; giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 29,5 nghìn tỷ đồng/phiên. Quy mô vốn hóa thị trường vượt 9,68 triệu tỷ đồng, tương đương 84,1% GDP ước tính năm 2024.

Thị trường trái phiếu duy trì đà tăng trưởng ổn định với hơn 473 mã trái phiếu niêm yết, giá trị niêm yết đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 22,8% GDP ước tính năm 2024. Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 15 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng gần 27% so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sự ra đời của hợp đồng tương lai chỉ số VN100 mang đến lựa chọn đầu tư mới cho nhà đầu tư. Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng tích cực, với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 240 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 14,3% so với năm 2024.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy nâng hạng thị trường

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN đã hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách với việc ban hành 2 Nghị định, 1 Nghị quyết và 7 Thông tư. Các văn bản pháp luật được xây dựng theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo đảm mục tiêu phát triển TTCK an toàn, minh bạch và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng được thực hiện thống nhất, ổn định, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để nhà đầu tư nước ngoài tham gia và nắm giữ cổ phiếu. Quy chế IPO gắn với niêm yết tiếp tục được hoàn thiện theo hướng rút ngắn thủ tục, tăng tính liên thông và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các chính sách phát triển ngành quản lý quỹ được triển khai mạnh mẽ, mở rộng vai trò của các quỹ đầu tư và sản phẩm đầu tư tập thể, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư chuyên nghiệp. Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, UBCKNN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai nhiều đề án lớn như: Đề án nâng hạng TTCK Việt Nam; Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; Đề án tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đào tạo nhà đầu tư. Đồng thời, UBCKNN khẩn trương xây dựng các đề án chính sách quan trọng như Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa; Nghị định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Nghị định tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng đối với dự án PPP.

Xác định nâng hạng TTCK là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức các phiên đối thoại chính sách, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Hồng Kông (Trung Quốc), Anh, Ý, đồng thời làm việc trực tiếp với FTSE Russell. Tháng 10/2025, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng tài chính quốc tế đối với nỗ lực cải cách toàn diện, thực chất và bền vững của Việt Nam.

Song song với tiến trình nâng hạng, UBCKNN tiếp tục khẳng định vai trò hội nhập quốc tế thông qua việc đăng cai tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo khu vực, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác và nâng cao vị thế thị trường vốn Việt Nam trong khu vực.

Triển khai nhiệm vụ trong năm 2026, UBCKNN đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện để hỗ trợ TTCK phát triển. Theo đó, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo nền tảng mang tính đồng bộ đầy đủ phù hợp với yêu cầu quản lý và xu hướng phát triển của TTCK Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời triển khai hiệu quả các Đề án lớn đã được Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường theo các tiêu chuẩn bậc cao. Đẩy mạnh đối ngoại, hợp tác quốc tế song phương, đa phương trong lĩnh vực chứng khoán. Đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai kế hoạch chuyển đổi số tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý giám sát và vận hành thị trường. Đồng thời triển khai tổ chức vận hành quản lý giám sát các thị trường mới như tài sản hóa, thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thị trường tín chỉ các bon.

Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường, đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết đồng thời khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp FDI niêm yết và đăng ký giao dịch. Phát triển thị trường trái phiếu ra công chúng, thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh nhằm phát triển thị trường vốn bền vững. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương trên thị trường. Tăng cường phát triển các tổ chức trung gian thị trường. Tiếp tục triển khai biện pháp đa dạng hóa nhà đầu tư, phát triển nhà đầu tư tổ chức, các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, đặc biệt đào tạo phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư cá nhân. Đồng thời công tác cải cách hành chính đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo hình thức thủ tục công trực tuyến toàn trình./.