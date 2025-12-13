Ngày 13/12: Giá cà phê, hồ tiêu đồng loạt giảm

(TBTCO) - Phiên giao dịch cuối tuần, cả giá cà phê và hồ tiêu thị trường trong nước đồng loạt giảm. Mức giảm sâu nhất lên tới 2.000 đồng/kg đối với hồ tiêu tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Thu hoạch cà phê

Giá cà phê

Trong nước, tại thị trường Tây Nguyên, thời điểm 05:30 sáng 13/12, giá quay đầu giảm từ 600 đến 800 đồng/kg, hiện giao dịch tại mức 100.500 – 101.00 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (cũ), giá cà phê cũng giảm 800 đồng/kg, xuống 101.200 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê các đại lý thu mua giảm nhẹ 800 đồng, về mốc 101.000 đồng/kg.

Gia Lai có mức giảm thấp nhất hôm nay, hiện giao dịch giảm 600 đồng xuống 100.700 đồng/kg.

Lâm Đồng đang là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực hôm nay, giá cà phê tại đây ghi nhận giảm 800 đồng, xuống còn 100.500 đồng/kg, thấp hơn ngày hôm qua 800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta và arabica tăng giảm trái chiều

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn hôm nay đã ghi nhận giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Mức giá dao động quanh 3.948–4.206 USD/tấn qua các kỳ hạn.

Kỳ hạn tháng 01/2026 ghi nhận mức giảm 15 USD/tấn (tương ứng -0,35%), dừng ở mức 4.206 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 03/2026 có mức giảm 31 USD/tấn (tương ứng giảm 0,74%), rớt xuống mức 4.107 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 05/2026 giảm 27 USD/tấn (tương ứng -0,65%), về mức 4.038 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn hôm nay tăng hơn 1% so với phiên trước, dao động từ 335,85–405,45 cent/lb qua các kỳ hạn.

Giá tiêu

Tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang giao dịch quanh mốc 143.000 - 145.200 đồng/kg.

Giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu Đắk Nông ghi nhận ở 145.200 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Riêng giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) được thu mua ở mức 143.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, 13/12 cũng giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể:

Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giớ, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.822 USD/tấn (giảm 0,19%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.115 USD/tấn (giảm 0,2%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.250 USD/tấn (giảm 0,4%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giữ ở mức cao, giao dịch ở 6.300 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.400 USD/tấn.

Giá tiêu nội địa Việt Nam ghi nhận tăng trong tuần qua. Trong khi, giá tiêu đen xuất khẩu ghi nhận ổn định và không thay đổi. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm trong tuần trước.​/.