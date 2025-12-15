Hơn 24,5 triệu cổ phiếu của Sản xuất thép Việt Long chính thức giao dịch trên UPCoM

(TBTCO) - Sản xuất thép Việt Long chính thức đưa 24,5 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM từ ngày 15/12/2025, với vốn điều lệ thực góp 245 tỷ đồng.

Ngày 15/12/2025, cổ phiếu của Công ty CP Sản xuất thép Việt Long chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán VLS, trở thành cổ phiếu thứ 878 đang giao dịch trên thị trường UPCoM của HNX.

Theo đó, doanh nghiệp có vốn điều lệ thực góp 245 tỷ đồng, tương ứng với 24,5 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.100 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Sản xuất thép Việt Long được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 42 tỷ đồng. Trải qua 4 lần tăng vốn, đến nay công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700832042, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 15/10/2019 và được Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 17/10/2025, với vốn điều lệ hiện tại đạt 245 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Công ty CP Thép Tổng Hợp là cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên, với 4.537.000 cổ phần, tương ứng 18,52% vốn điều lệ của Việt Long.

Lãnh đạo Công ty CP Sản xuất thép Việt Long đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của VLS trên UPCoM.

Hiện nay, Sản xuất thép Việt Long hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại ống thép, phục vụ nhu cầu xây dựng và công nghiệp trong nước. Doanh nghiệp sở hữu Nhà máy sản xuất ống thép Việt Long đặt tại Khu công nghiệp Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Nhà máy có công suất thiết kế 72.000 tấn ống thép mỗi năm, cùng dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng với công suất thiết kế 60.000 tấn/năm. Các sản phẩm của Việt Long được sản xuất trên dây chuyền ống thép kích thước lớn, có khả năng gia công ống tròn đường kính tới 323,8 mm và các loại ống hộp kích thước 100x150 mm, 150x150 mm và 100x200 mm, với độ dày lên tới 8,0 mm.

Nhờ đầu tư mở rộng và tối ưu hóa sản xuất, tổng công suất thực tế của nhà máy hiện đạt khoảng 150.000 tấn/năm, vượt xa công suất thiết kế ban đầu. Đáng chú ý, nhà máy của Việt Long còn có khả năng sản xuất các loại ống thép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn API 5L của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (American Petroleum Institute), đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng đối với các công trình công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm ống thép hộp đen, ống thép hộp mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng, phục vụ đa dạng nhu cầu của thị trường trong nước.

Trong giai đoạn 2023 - 2024, hoạt động sản xuất và tiêu thụ của Sản xuất thép Việt Long ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng sản lượng sản xuất tăng 52,4%, từ 18.369 tấn lên 27.987 tấn, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng tương ứng 54,1%, từ 18.050 tấn lên 27.811 tấn. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về quy mô hoạt động cũng như khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp.

Năm 2024, doanh thu bán hàng thành phẩm của Việt Long đạt 485,4 tỷ đồng, tăng 52,3% so với năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, ống thép hộp đen mang lại 224,8 tỷ đồng, còn ống thép hộp mạ kẽm đóng góp 225,3 tỷ đồng, tiếp tục là hai nhóm sản phẩm chủ lực.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động gia công, bán măng sông nắp bịt, phế ống các loại và các sản phẩm khác đạt 8 tỷ đồng, tăng mạnh 124,5% so với năm 2023. Doanh thu từ bán các sản phẩm thành phẩm khác cũng ghi nhận mức tăng đột biến, tăng 547,3% lên 27,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 668,08 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,02 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 50,26% kế hoạch doanh thu và 17,20% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo doanh nghiệp, dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng theo kế hoạch dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2025 nhưng đến quý IV/2025 mới chính thức vận hành ổn định, khiến sản lượng trong kỳ chưa đạt mức tối ưu. Trong các tháng còn lại của năm, Việt Long đặt mục tiêu đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành khoảng 85% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.