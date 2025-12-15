Cầu trái phiếu chưa lấy lại đà, lợi suất tiếp tục chịu áp lực tăng trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục trầm lắng trong tuần qua khi hoạt động đấu thầu kém sôi động, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống eo hẹp và lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 08/12 - 12/12 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận diễn biến trầm lắng trong tuần qua, khi hoạt động đấu thầu trên thị trường sơ cấp chưa có nhiều cải thiện. Trong tuần, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, kết quả phát hành chỉ ghi nhận thành công tại kỳ hạn 10 năm với khối lượng trúng thầu đạt 7.950 tỷ đồng trên tổng lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 79,5%.

Các kỳ hạn còn lại không ghi nhận khối lượng trúng thầu, phản ánh nhu cầu thị trường vẫn ở mức thấp đối với các kỳ hạn ngoài trục 10 năm. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ 4 điểm cơ bản so với phiên trước đó, lên mức 3,92%/năm.

Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 12/12, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 322,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 64,5% kế hoạch phát hành cả năm. Trong đó, phần lớn khối lượng huy động tập trung ở kỳ hạn 10 năm, trong khi các kỳ hạn còn lại đều ghi nhận tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy cấu trúc cầu trên thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về một số kỳ hạn chủ chốt, trong bối cảnh nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu chính phủ đã trải qua tuần giao dịch trầm lắng thứ ba liên tiếp, dù có dấu hiệu cải thiện nhẹ so với tuần trước đó. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thanh khoản hệ thống tiếp tục ở mức eo hẹp, tín dụng tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm và lãi suất liên ngân hàng duy trì ở vùng cao. Trong môi trường như vậy, nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu mức bù rủi ro cao hơn khi tham gia thị trường trái phiếu chính phủ, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến gia tăng quy mô gọi thầu lên 16.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với khối lượng 14.000 tỷ đồng, bên cạnh các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm với quy mô lần lượt là 500 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản ghi nhận sự cải thiện nhẹ so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 72,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24,9% so với tuần liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch outright đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, còn giao dịch repo đạt 11,7 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp cho thấy xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn và tăng mạnh hơn ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,06%/năm, kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,11%/năm, kỳ hạn 3 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,17%/năm và kỳ hạn 5 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,36%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn, mức tăng rõ rệt hơn với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,12%/năm và kỳ hạn 15 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,20%/năm.

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ trong tuần thứ hai liên tiếp, với giá trị mua ròng đạt khoảng 141,1 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã mua ròng khoảng 3.907 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.