Tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác song phương giữa 2 Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Lào

(TBTCO) - Chương trình hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và KBNN Lào giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Tài chính hai nước phê duyệt, tiếp tục mang lại nhiều kết quả thiết thực và có tác động sâu rộng đối với quá trình hiện đại hóa hệ thống Kho bạc Lào.

Trong khuôn khổ chương trình, KBNN Việt Nam đã hỗ trợ KBNN Lào trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; kiện toàn tổ chức bộ máy; phát triển nguồn nhân lực; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin.

KBNN Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hợp tác song phương với KBNN Lào

Phía KBNN Lào đánh giá cao sự hỗ trợ đồng hành của Bộ Tài chính Việt Nam và KBNN Việt Nam, xem đây là điểm nhấn quan trọng giúp KBNN Lào có thêm cơ sở để xây dựng cơ chế quản lý tài chính công phù hợp với bối cảnh mới. Các nội dung hỗ trợ đều góp phần trực tiếp vào việc hoàn thiện dự thảo Luật Kho bạc đang được KBNN Lào triển khai.

Trong quá trình trao đổi chuyên môn, KBNN Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tập trung vào các vấn đề mà KBNN Lào quan tâm, gồm: Quy trình sử dụng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi; Phương thức quản lý các quỹ ngân sách nhà nước; Mô hình tài khoản thanh toán tập trung để tăng cường tập trung nguồn lực tài chính nhà nước; Phương pháp dự báo luồng tiền, tạo tiền đề chuyển sang mô hình quản lý ngân quỹ chủ động; Mô hình tổ chức hai cấp tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, gắn với cải cách tổ chức bộ máy.

Bên cạnh hợp tác chuyên môn, mối quan hệ giữa hai ngành Kho bạc tiếp tục được củng cố trên nền tảng hữu nghị truyền thống và sự gắn bó giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam - Lào. Việc duy trì trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên cũng là cách hai bên hỗ trợ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, KBNN Việt Nam và KBNN Lào thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của KBNN Lào. Các nội dung hợp tác sẽ được lựa chọn theo từng năm, ưu tiên những lĩnh vực cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai. KBNN Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Tài chính Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ KBNN Lào trong khuôn khổ chương trình hợp tác toàn diện giữa hai nước./.