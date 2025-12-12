Khởi động sáng kiến tăng cường khả năng chống chịu ven biển cho Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội cho biết, Việt Nam và Vương quốc Anh đã chính thức khởi động Chương trình Chuyển đổi bền vững, thích ứng khí hậu và đại dương (COAST) trị giá 18,19 triệu bảng Anh, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển và hệ sinh thái biển tại Việt Nam.

COAST Việt Nam là sáng kiến thúc đẩy thích ứng khí hậu và bảo tồn biển, kéo dài 5 năm với tổng ngân sách 18,19 triệu bảng Anh, trong đó 17,5 triệu Bảng Anh được tài trợ bởi Quỹ Hành tinh xanh của Chính phủ Vương quốc Anh và 0,69 triệu bảng Anh vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam.

Đại diện các bên khởi động chương trình COAST. Ảnh: ĐSQ Anh

Sáng kiến thúc đẩy thích ứng khí hậu và bảo tồn biển COAST là một sáng kiến mang tính đột phá, được thiết kế nhằm hỗ trợ các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Thông qua hợp phần trọng tâm COAST Facility, chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, các khoản tài trợ linh hoạt và các quan hệ đối tác dài hạn nhằm củng cố hệ thống quản trị, thúc đẩy quản lý ven biển bền vững và bao trùm, nâng cao sinh kế và tăng cường năng lực quản lý thích ứng ở ven biển.

Việt Nam là một trong 4 quốc gia ưu tiên của COAST Facility. COAST Việt Nam hướng tới hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái, cải thiện sinh kế và nâng cao hiệu quả quản trị nhằm bảo vệ các cộng đồng ven biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Chương trình thể hiện cam kết chung trong việc bảo vệ bờ biển, tăng cường năng lực chống chịu và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - Iain Frew chia sẻ: “COAST kết nối sự chỉ đạo từ cấp quốc gia, các sáng kiến địa phương và kinh nghiệm chuyên môn toàn cầu nhằm giúp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Chương trình COAST Facility Việt Nam phù hợp và sẽ đóng góp vào việc thực hiện các Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu, Chiến lược Tăng trưởng xanh, Quy hoạch không gian biển và Kế hoạch quốc gia về Khu bảo tồn biển của Việt Nam.

Chương trình hướng đến hiện thực 4 mục tiêu chính: bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển, ven biển; nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu của nuôi trồng thủy sản biển, ven biển; thúc đẩy chuyển đổi sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ) do biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực quản lý, thực thi chính sách ở cấp quốc gia và địa phương trong khai thác và nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi, hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển, ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình sẽ được triển khai thông qua hình thức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ linh hoạt và các quan hệ đối tác lâu dài tại 8 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.