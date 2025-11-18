Các quốc gia đang phát triển cần tới 310 tỷ USD/năm để thích ứng với biến đổi khí hậu

(TBTCO) - Theo tính toán mới nhất, các quốc gia đang phát triển cần tới 310 tỷ USD mỗi năm đến năm 2035 để thích ứng hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu.

Đó là thông tin tại Hội thảo “Tập huấn tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu” tại Hà Nội do Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 18/11.

Tại hội thảo, ông Vũ Thái Trường - Trưởng Ban môi trường biến đổi khí hậu và năng lượng (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc) cho biết, theo tính toán mới nhất, các quốc gia đang phát triển cần tới 310 tỷ USD mỗi năm đến năm 2035 để thích ứng hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu.

Trong khi lượng phát thải gây nóng lên toàn cầu vẫn chưa giảm đủ nhanh, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đang tăng lên rõ rệt. Bởi thế, song song với giảm thiểu, tăng cường khả năng thích ứng quốc gia đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu.

Thích ứng với biến đổi khí hậu đang là một trong những trọng tâm thảo luận tại COP30, diễn ra tại Braxin. Hội nghị COP30 lần này dự kiến sẽ thông qua bộ chỉ số Mục tiêu Thích ứng Toàn cầu (GGA) sau khi tham vấn chuyên gia và các quốc gia. Điều này có nghĩa là các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải chuẩn bị để báo cáo minh bạch về tiến độ thích ứng, dựa trên các chỉ số chuẩn hóa toàn cầu. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức, bởi yêu cầu về dữ liệu định lượng và tính minh bạch ngày càng cao.

Ông Vũ Thái Trường - Trưởng Ban môi trường biến đổi khí hậu và năng lượng (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc) thông tin tại hội thảo tập huấn.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP) 2020 và đến nay là Phiên bản cập nhật NAP 2024, đã được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi hhí hậu công bố vào tháng 9/2025. Phiên bản mới nhất đã đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Đây cũng là nền tảng cho Chương NAP trong Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) 3.0 mà Chính phủ Việt Nam đang xây dựng.

Theo ông Trường, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần có tính thực tiễn, được tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở tất cả các ngành, các cấp và có khả năng huy động tài chính cho thích ứng. Để làm được điều này, Việt Nam cần tăng cường năng lực thể chế và phối hợp liên ngành, liên cấp để triển khai hiệu quả NAP. Thực tế cho thấy không một ngành hay địa phương nào có thể đơn độc ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

UNDP cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai NAP, cập nhật NDC 3.0, huy động nguồn lực và biến thích ứng thành trụ cột của phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá (M&E): đảm bảo tính liên thông của dữ liệu NAP quốc gia các cấp, số hóa dữ liệu để giảm thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và dễ tiếp cận; chuẩn hóa chỉ số theo khung GGA toàn cầu.

Cùng với đó, huy động tài chính khí hậu thông qua các dự án thích ứng dựa vào tự nhiên, có tính định lượng rõ ràng, thúc đẩy sự tham gia của tư nhân vào các hành động thích ứng. Lồng ghép yếu tố xã hội: đảm bảo thích ứng bao trùm, chú trọng nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới.

Ngoài ra, Việt Nam cần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo sớm và quản lý dữ liệu. "Thách thức lớn nhất hiện nay với NAP là làm sao đưa ra được các con số cụ thể, có tính định lượng về kết quả thực hiện của các Bộ, ngành và địa phương. Chỉ khi chúng ta có dữ liệu rõ ràng về mức độ thích ứng, tổn thất và thiệt hại, chúng ta mới có thể thu hút tài chính quốc tế một cách hiệu quả, trong đó có tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Ứng phó tổn thất và thiệt hại"-ông Trường nêu rõ.