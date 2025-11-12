IFAD khởi động dự án 5 triệu USD tăng cường sinh kế vùng đất ngập nước tại Việt Nam

(TBTCO) - Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức khởi động dự án Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước (IFIA), nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Với tổng vốn 5 triệu USD, dự án IFIA thí điểm và thể chế hóa các cơ chế tài chính khí hậu sáng tạo, hỗ trợ nông dân quy mô nhỏ, đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên tại các vùng ven biển Việt Nam thích ứng với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Dự án được triển khai song song với dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu (CSAT) do IFAD tài trợ, hướng tới thúc đẩy hợp tác công - tư và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững.

IFAD và đại diện các cơ quan của Việt Nam khởi động dự án IFIA tại Vĩnh Long.

Ông Ambrosio Barros - Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một dự án, mà là bản thiết kế cho tài chính khí hậu toàn diện. Chúng tôi đầu tư vào những giải pháp mang lại lợi ích hài hòa cho cả nông dân và hệ sinh thái. IFIA được thiết kế để có thể mở rộng, nhân rộng và tạo chuyển đổi thực sự”.

Tập trung vào nuôi trồng thủy sản sinh thái, du lịch sinh thái và quản lý rừng ngập mặn bền vững, dự án IFIA sẽ tạo điều kiện để nông dân tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ thích ứng và tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp thân thiện môi trường.

“Dự án giúp cộng đồng địa phương chủ động hơn trong thích ứng khí hậu. Đây là cơ hội để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” - ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định.

Bà Martina Dorigo - Điều phối viên Quản lý Danh mục của Quỹ Thích ứng (Ngân hàng Thế giới) chia sẻ: “Đổi mới không chỉ là công nghệ hay tài chính, mà còn là cách hợp tác và học hỏi để cộng đồng địa phương tự dẫn dắt quá trình thích ứng. Chúng tôi tin rằng, IFIA sẽ trở thành hình mẫu cho tài chính khí hậu sáng tạo tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Thảo luận về định hướng chiến lược, kế hoạch triển khai và cơ chế huy động tài chính nhằm củng cố khả năng chống chịu của cộng đồng phụ thuộc vào đất ngập nước và rừng ngập mặn, bà Anupa Rimal Lamichhane - Chuyên gia trưởng về Môi trường và Khí hậu của IFAD nhấn mạnh, dự án IFIA cho thấy, tài chính khí hậu toàn diện có thể tạo ra thay đổi ở cấp địa phương. Việc lồng ghép bền vững môi trường, bình đẳng giới và trao quyền cho thanh niên ngay từ đầu giúp dự án tạo tác động hệ thống lâu dài.

Đại diện Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bà Nguyễn Mỹ Hằng - Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế đánh giá cao sự phù hợp của dự án với các ưu tiên quốc gia. Dự án được triển khai đúng thời điểm, góp phần thúc đẩy mô hình phát triển thích ứng, toàn diện và bền vững tại các vùng ven biển dễ bị tổn thương.

Đại diện nông dân địa phương, ông Phạm Văn Chí - Tổ hợp tác Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch Cồn Phụng chia sẻ: “Với chúng tôi, thích ứng không phải là lý thuyết, đó là sự sống còn. IFIA mang đến hy vọng, cơ hội sản xuất mới và thị trường mới cho thanh niên và phụ nữ nông thôn”.