IPO Hạ tầng Gelex: Hơn 170 nhà đầu tư đăng ký đấu giá, vượt 23% lượng chào bán

Phiên đấu giá IPO ngày cuối năm của Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex sẽ diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), với 100 triệu cổ phần GEI chào bán lần đầu ra công chúng, giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu.

Lượng đăng ký mua vượt 23%

Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX sẽ được tổ chức vào sáng ngày 31/12/2025. Được biết, số lượng cổ phần đăng ký mua đã vượt xa lượng chào bán. Cụ thể, có tổng cộng 174 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá, với khối lượng đăng ký lên tới hơn 123,3 triệu cổ phần, cao hơn 23% so với lượng chào bán dự kiến.

Trong cơ cấu nhà đầu tư đăng ký mua, nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm áp đảo với 167 nhà đầu tư, đăng ký mua gần 98,8 triệu cổ phần. Bên cạnh đó, có 3 tổ chức trong nước đăng ký mua 8,2 triệu cổ phần. Đáng chú ý, phiên đấu giá có sự hiện diện của dòng vốn ngoại. Nhóm tổ chức nước ngoài dù chỉ có 4 nhà đầu tư, nhưng đăng ký mua tới 16,4 triệu cổ phần, chiếm hơn 13% tổng lượng đăng ký. Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài không ghi nhận đăng ký mua trong đợt này.

Với tổng khối lượng đăng ký vượt hơn 23% lượng chào bán, thị trường ghi nhận sự quan tâm lớn đối với thương vụ IPO được xem là một trong những “bom tấn” cuối năm 2025.

Ước tính, Hạ tầng Gelex có thể thu về tối thiểu 2.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch sử dụng vốn, phần lớn số tiền huy động được sẽ dùng để tái cấu trúc tài chính Công ty, bao gồm trả nợ gốc nhiều khoản vay. Cùng đó, Gelex dự kiến dùng 900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (Khu A) - giai đoạn 1.

Theo số liệu báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Hạ tầng Gelex, tổng tài sản đến cuối quý III/2025 đạt 12.987 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của công ty là khoản đầu tư vào công ty con (gần 8.200 tỷ đồng), công ty liên kết (hơn 1.000 tỷ đồng), chứng khoán kinh doanh (hơn 700 tỷ đồng)...

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Thông qua các đơn vị thành viên như Viglacera, PXL và Titan Hải Phòng..., Hạ tầng Gelex sở hữu quỹ đất khu công nghiệp hơn 6.000 ha, phân bổ tại các địa phương trọng điểm thu hút FDI. Cùng đó, tại mảng hạ tầng tiện ích, Hạ tầng Gelex đang sở hữu chi phối Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà - chủ đầu tư Nhà máy nước Sông Đà.

Danh sách công ty con của Công ty cổ phần Hạ tầng Geleex. Nguồn: BCB

Ngày 19/12/2025 vừa qua, Hạ tầng GELEX khởi công khu đô thị nhà ở thấp tầng ANmaison tại Hải Phòng. Ngoài ra, công ty còn tham gia mảng bất động sản nhà ở tại dự án Cần Giờ - TP.HCM sau khi mua lại 50% vốn tại dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ từ Savico.

Niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Kết quả kinh doanh của Hạ tầng Gelex tăng trưởng mạnh trước thềm IPO với lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 đạt 984 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. EPS năm 2024 đạt 684 đồng/cổ phiếu, tăng lên so với mức 493 đồng/cổ phiếu vào năm 2023, nhờ lợi nhuận sau thuế tăng từ mức 981 tỷ đồng trong năm 2023, lên 1.098 tỷ đồng trong năm 2024.

Với giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu, hệ số P/E đang ở mức cao (gần 36 lần). Trong khi đó, so với giá trị sổ sách tại ngày 30/9/2025 ở mức 12.088 đồng/cổ phiếu, hệ số P/B ở mức 2,3 lần.

Theo cam kết được nêu rõ tại bản cáo bạch, Hạ tầng Gelex cam kết thực hiện niêm yết toàn bộ số cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán tại HoSE trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bản cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Trước đó, cuối tháng 11/2025, HoSE đã ban hành công văn thông báo công ty đáp ứng điều kiện đăng ký niêm yết cổ phiếu đồng thời với chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Gelex tại Hạ tầng Gelex các năm gần đây. Nguồn: BCB

Hiện Tập đoàn Gelex đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu gần 81% theo cập nhật tại ngày 30/9/2025. Sau đợt IPO, Hạ tầng Gelex vẫn tiếp tục là công ty con của tập đoàn. Ngoài ra, một số nhà đầu tư khác cũng đang sở hữu cổ phần GEI như Chứng khoán VIX. Cập nhật tại báo cáo tài chính quý III/2025, VIX đang đầu tư 916 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex, bên cạnh các khoản đầu tư khác cùng là cổ phiếu doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn như GEE (1.083 tỷ đồng), GEX (1.587 tỷ đồng).