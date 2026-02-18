Các thị trường trên HNX tiếp tục tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong thành công chung đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi vận hành an toàn, thông suốt các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh; đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát, nhằm nâng cao tính minh bạch, kỷ cương thị trường.

Các thị trường được vận hành an toàn, ổn định

Năm 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng như sự chủ động trong quản lý, điều hành của Ban Lãnh đạo và sự phối hợp của toàn thể người lao động HNX, các thị trường tại HNX được vận hành an toàn, ổn định.

Hoạt động đấu giá cổ phần trong năm 2025 diễn ra sôi động, HNX tổ chức 17 phiên đấu giá hỗ trợ quá trình thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty lớn, góp phần thúc đẩy minh bạch hóa và tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước với giá trị cổ phần bán được hơn 6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4 lần so với năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026.

Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX duy trì đà tăng trưởng cả về quy mô lẫn thanh khoản. Tính đến cuối năm 2025, HNX có hơn 300 doanh nghiệp niêm yết với giá trị vốn hóa trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Chỉ số HNX-Index tăng 9,4%, thanh khoản thị trường ghi nhận mức tăng trên 30%. Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đạt 120,97 điểm, tăng hơn 27%, trở thành điểm sáng nổi bật.

Với nền tảng vững chắc và kế hoạch, giải pháp cụ thể trong năm 2026, HNX sẽ tiếp tục đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trên hành trình hướng tới minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ, HNX đã hỗ trợ Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động gần 380 nghìn tỷ đồng, mức huy động cao nhất từ trước đến nay với kỳ hạn phát hành bình quân kéo dài và lãi suất được điều tiết linh hoạt. Tại thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có 502 đợt phát hành thành công, tổng giá trị phát hành gần 540 nghìn tỷ đồng, quy mô phát hành tăng hơn 23%, lãi suất phát hành bình quân giảm mạnh so với năm 2024, phản ánh sự cải thiện về chất lượng tổ chức phát hành cũng như hiệu quả của các điều chỉnh chính sách.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, HNX duy trì vận hành an toàn, thông suốt trong bối cảnh quy mô giao dịch lớn và biến động mạnh. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL) VN30 tiếp tục tăng trưởng. Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng với việc đưa vào giao dịch sản phẩm HĐTL chỉ số VN100.

Công tác giám sát, minh bạch tiếp tục được chú trọng

Một trong những điểm nhấn của năm 2025 là việc HNX tăng cường công tác giám sát và kỷ cương thị trường. HNX đã từng bước ứng dụng các công cụ công nghệ, tự động hóa và chuẩn hóa quy trình, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát với dữ liệu đầy đủ và độ chính xác cao hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động thúc đẩy quản trị công ty và công bố thông tin minh bạch dành cho doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch tiếp tục duy trì và được doanh nghiệp đánh giá cao.

Năm 2026, bên cạnh việc tiếp tục vận hành ổn định và phát triển hệ thống giao dịch các thị trường, HNX được giao vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, xây dựng và vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon tại Việt Nam. Đây là bước đi mang tính đột phá, thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa thị trường tài chính và mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

Cùng với đó, HNX tăng cường công tác vận hành, giám sát giao dịch trên các thị trường, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, tăng cường an ninh, an toàn hệ thống, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.