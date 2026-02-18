Chứng khoán VietinBank sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Sau năm 2025 ghi dấu ấn bứt phá với kết quả kinh doanh đạt mức cao kỷ lục, Chứng khoán VietinBank (VBSE) bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động và quyết liệt. Tròn 25 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, VBSE tái định vị chiến lược, sẵn sàng bứt phá và củng cố vị thế trong chặng đường tiếp theo.

Bứt phá khỏi quỹ đạo tăng trưởng cũ

Năm 2025 ghi nhận bước tiến nổi bật của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (VBSE, mã CTS - HOSE) khi các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu đều vượt kế hoạch và xác lập kỷ lục mới. Tổng doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt hơn 714,6 tỷ đồng, tăng 148,7% so với năm trước và gấp hơn 2 lần kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn điều lệ của VBSE đạt hơn 2.126 tỷ đồng, tăng hơn 38 lần so với thời điểm thành lập. Quy mô tổng tài sản vượt 12.500 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với đầu năm và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Không chỉ bứt phá về kết quả kinh doanh, năm 2025 còn được VBSE xác định là năm bản lề trong chiến lược phát triển dài hạn. Chia sẻ tại Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập, ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VBSE cho biết, giai đoạn 2025 - 2026 đóng vai trò tạo đà, chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới mang tính chiến lược hơn. Theo đó, năm 2025 được gọi tên là “năm vươn mình”, thể hiện quyết tâm nâng chuẩn hoạt động và tái định vị vị thế trên thị trường.

Ban Lãnh đạo công ty xác định trước yêu cầu ngày càng cao từ thị trường, khách hàng và hệ sinh thái VietinBank, VBSE cần một bước chuyển mang tính đột phá để thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng cũ, hướng tới giai đoạn phát triển bền vững hơn. Nền tảng về nhân sự, công nghệ và năng lực vận hành được đánh giá đã đủ “độ chín” cho quá trình chuyển đổi. Dấu mốc đáng chú ý là việc VBSE triển khai chiến lược đổi mới toàn diện từ quý IV/2025, với loạt thay đổi về tên gọi, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu. Đây không chỉ là bước làm mới hình ảnh, mà là tuyên bố cho tầm nhìn dài hạn, lấy khách hàng làm trung tâm và khẳng định vai trò chủ động hơn của VBSE trong hệ sinh thái VietinBank.

Song song với đó, VBSE đã nâng cấp toàn diện nền tảng giao dịch VBSE iTrade trên ứng dụng và website. Nền tảng mới được tái thiết về trải nghiệm người dùng, cho phép cá nhân hóa nội dung theo nhu cầu và hành vi giao dịch của từng nhà đầu tư, từ danh mục theo dõi, cảnh báo thị trường đến các gợi ý đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro. Các giải pháp quản lý tài sản và hệ sinh thái sản phẩm trái phiếu, quỹ, sản phẩm lãi suất cũng được tích hợp đồng bộ.

Ba trụ cột cho giai đoạn phát triển mới

Bước sang giai đoạn 2026 - 2028, VBSE xác định đây là thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ với những mục tiêu cụ thể. Theo ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VBSE, công ty đặt mục tiêu vươn lên top 15 về thị phần, đồng thời thuộc nhóm dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và năng lực công nghệ số, từng bước phát triển thành một định chế chứng khoán - tài chính hiện đại.

Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank chính thức hoàn tất đổi tên từ tháng 11/2025. Không chỉ mang ý nghĩa nhận diện thương hiệu, đây còn là định hướng chiến lược của VBSE trong việc gắn kết sâu hơn với hệ sinh thái Ngân hàng mẹ khi kế thừa uy tín và độ nhận diện sẵn có, tạo thuận lợi trong hợp tác với các đối tác quốc tế vốn đã quen thuộc với thương hiệu VietinBank.

Chiến lược phát triển của VBSE được xây dựng trên 3 trụ cột. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa trong toàn bộ hoạt động, từ quản trị dữ liệu, rủi ro đến cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ, ứng dụng AI trong hỗ trợ đầu tư. Thứ hai, phát triển dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư, mở rộng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, tận dụng lợi thế hệ sinh thái VietinBank để gia tăng giá trị cho khách hàng.

Thứ ba, VBSE tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là yếu tố then chốt cho mọi chiến lược chuyển đổi.

Với nền tảng 25 năm phát triển và định hướng chiến lược rõ ràng cho giai đoạn mới, VBSE được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế, hướng tới tăng trưởng bền vững và đồng hành dài hạn cùng nhà đầu tư.