Cảng hàng không Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 131.000 khách/ngày dịp Tết Dương lịch 2026

(TBTCO) - Trong giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch 2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách mỗi ngày, tăng khoảng 9% so với hiện tại. Sản lượng chuyến bay và các phương án khai thác, điều hành, bảo đảm an ninh - an toàn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Dương lịch 2026, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách/ngày, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại khoảng 120.000 khách/ngày và tăng khoảng 17% so với lịch bay Cao điểm Tết Dương lịch 2025.

Trong đó, hai ngày cao điểm nhất được dự báo là ngày 01/01/2026 và ngày 04/01/2026, với sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 135.000 khách/ngày. Đây là thời điểm lưu lượng hành khách tập trung cao do nhu cầu du lịch, nghỉ lễ và đi lại của người dân tăng mạnh.

Cùng với đó, tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trung bình một ngày dự kiến đạt khoảng 760 chuyến bay, bao gồm 450 chuyến bay nội địa và 310 chuyến bay quốc tế. Con số này tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại (720 chuyến/ngày) và tăng khoảng 12% so với lịch bay cao điểm Tết Dương lịch 2025, trong đó mức tăng chủ yếu tập trung ở các đường bay nội địa. Riêng hai ngày cao điểm 01/01/2026 và 04/01/2026, sản lượng chuyến bay dự kiến đạt khoảng 786 chuyến/ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và các đơn vị hoạt động tại Cảng để hoàn tất công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa của các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air tiếp tục được khai thác tại Nhà ga hành khách T1.

Nhằm bảo đảm hoạt động khai thác thông suốt, an toàn trong dịp cao điểm, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xây dựng các kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn khai thác. Cảng phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan trong công tác triển khai phương án khai thác, thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay đến và đi để điều hòa, phân bổ nguồn lực hợp lý, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách/ngày dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh minh hoạ.

Hệ thống FIDS được Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cập nhật liên tục, hiển thị đầy đủ thông tin tất cả các chuyến bay tại các nhà ga T1 và T3, giúp hành khách dễ dàng tra cứu, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga. Số lượng dòng hiển thị trên bảng điện tử cũng được xem xét, điều chỉnh nhằm bảo đảm hành khách quan sát nhanh và nắm bắt thông tin kịp thời.

Bên cạnh đó, các quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí, khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga hành khách T1, T2 và T3. Cảng cũng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, đồng thời bố trí, lắp đặt bảng nhận biết line Boarding Bio tại các cửa ra máy bay ở Nhà ga T3, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi tối đa cho hành khách.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất còn phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác trong khung giờ đêm; yêu cầu đại diện các hãng hàng không có mặt tại quầy, cửa ra máy bay để kịp thời thông tin, xử lý các tình huống chậm, hủy chuyến. Đồng thời, Cảng tăng cường phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam và Trung tâm Khí tượng hàng không, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, điều hành, AOCC, cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp trong dịp Tết Dương lịch 2026./.