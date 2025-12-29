Quyết định nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ 1 - 4/1 đang tạo cú hích lớn cho thị trường du lịch. Nhiều chặng bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang… giá vé tăng nhanh, các khung giờ bay đẹp khan hiếm, thậm chí xuất hiện tình trạng “cháy vé” trên một số đường bay. Do đó, hành khách cần chủ động lịch trình đi lại và mua vé để có mức giá tốt.

Giá vé máy bay nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 đã tăng lên đáng kể. Ảnh: Quốc Thái

Theo khảo trên các trang bán vé của các hãng hàng không, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Dương lịch 2026 đã tăng lên đáng kể.

Trên trục bay có mật độ khai thác lớn nhất là TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé tăng nhưng chưa quá đột biến nhờ tần suất chuyến bay cao và sự tham gia của nhiều hãng. Vietjet đang mở bán vé khứ hồi thấp nhất khoảng 3.900.000 đồng/khách, tăng khoảng 500.000 đồng mỗi chiều so với ngày thường.

Vietnam Airlines đưa ra mức giá khứ hồi thấp nhất từ 5.000.000 đồng/khách, trong đó một phần chuyến bay được khai thác bởi Pacific Airlines.

Các hãng khác như Bamboo Airways, Vietravel Airlines và SUN PhuQuoc Airways cũng còn khá nhiều vé trên đường bay này, với mức giá không chênh lệch đáng kể giữa các hãng.

Ở chiều ngược lại, nhiều đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Các chặng từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đi Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang đều có giá cao hơn đáng kể so với ngày thường. Đáng chú ý, một số chặng như Hà Nội - Đà Nẵng mức giá gần gấp đôi so với thời điểm thấp điểm.

Cụ thể, Vietnam Airlines đang mở bán vé chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp Tết Dương lịch với giá thấp nhất khoảng 3.970.000 đồng/chặng, cao hơn khoảng 700.000 đồng so với ngày thường. Vietjet bán vé chiều đi ngày 1/1 từ Hà Nội đi Phú Quốc với mức khoảng 2.200.000 đồng/khách, song chiều về ngày 4/1 đã sớm hết chỗ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với SUN PhuQuoc Airways, khi hãng mở bán vé Hà Nội - Phú Quốc ngày 1/1 từ khoảng 2.200.000 đồng/khách nhưng số lượng lựa chọn không còn nhiều. Ở chiều về, hành khách không còn chuyến bay thẳng mà phải bay nối chuyến từ Phú Quốc về TP. Hồ Chí Minh, sau đó mới tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Theo các doanh nghiệp hàng không, nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch năm nay tăng mạnh do lịch nghỉ lễ được điều chỉnh kéo dài 4 ngày, khiến nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Trước diễn biến này, các hãng hàng không và công ty du lịch đã chủ động tăng chuyến, bổ sung sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vietnam Airlines cho biết, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1/1 đến 4/1/2026, hãng dự kiến tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ. Các chuyến bay bổ sung tập trung vào những đường bay du lịch và địa phương có nhu cầu cao, kết nối Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh, các chuyên gia du lịch khuyến cáo người dân nên chủ động đặt vé máy bay sớm, đồng thời linh hoạt lựa chọn khung giờ bay, phương tiện di chuyển và điểm đến để hạn chế áp lực chi phí trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026./.