(TBTCO) - Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, kéo dài 4 ngày (từ 1 - 4/1), ngành Du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026), ngành Du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc; một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi trên cả ba miền, các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí diễn ra sôi động tại nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm, tạo nên không khí đón năm mới vừa rộn ràng, vừa cho thấy sức mua du lịch đang được duy trì ở mức cao.

Du lịch Việt Nam đón 3,5 triệu lượt khách dịp nghỉ Tết dương lịch 2026. Ảnh: T.L

Dẫn đầu danh sách các điểm đến thu hút du khách là Phú Quốc, tiếp đến là Đà Lạt, Măng Đen, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né... Một điểm đáng chú ý trong cấu trúc dòng khách đầu năm 2026 là sự dịch chuyển linh hoạt giữa các vùng. Du khách miền Nam tiếp tục dành sự quan tâm cho các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng biển, trong khi du khách miền Bắc lựa chọn du ngoạn vùng núi Tây Bắc để tận hưởng không khí mùa Đông hoặc di chuyển vào phía Nam, tìm đến những vùng biển nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo.

Với thị trường inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam), Tết Dương lịch tiếp tục là mùa cao điểm của khách quốc tế. Lượng khách tăng trưởng tốt, tập trung vào các thị trường gần và truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Singapore… Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách thị thực và công tác xúc tiến điểm đến đang phát huy tác dụng.

Bức tranh du lịch đầu năm 2026 được tạo nên từ những con số tăng trưởng khá ấn tượng tại nhiều địa phương. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh ước đón 1.240.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ 2025; khách quốc tế đạt khoảng 75.726 lượt, tăng 83%; công suất phòng đạt 75%; tổng thu khoảng 2.632 tỷ đồng.

Hà Nội phục vụ 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250%; khách quốc tế đạt 110.000 lượt, tăng 287%; công suất phòng đạt 73%; tổng thu ước 2.100 tỷ đồng, tăng 254%. Quảng Ninh đón 657.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 70.500 lượt; tổng thu đạt 1.620 tỷ đồng. Lâm Đồng phục vụ 650.000 lượt khách, công suất phòng đạt 70 - 80%, tổng thu khoảng 1.200 tỷ đồng. Ninh Bình ghi nhận 723.063 lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 178.000 lượt; tổng thu đạt 795 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, An Giang, Phú Thọ, TP. Huế, Hải Phòng… cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt cả về lượng khách lẫn doanh thu, cho thấy đà phục hồi và mở rộng thị trường đang diễn ra tương đối đồng đều.

Sự tăng trưởng đồng đều tại nhiều địa phương, từ đô thị lớn đến điểm đến di sản và nghỉ dưỡng, cho thấy du lịch Việt Nam đang dần thoát khỏi trạng thái phục hồi cục bộ, chuyển sang pha tăng trưởng có độ lan tỏa rộng hơn./.