Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao, một số chặng đã kín chỗ

|Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao khiến người dân đắn đo mua vé tết. Ảnh tư liệu
Mặc dù hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã bắt đầu mở bán vé máy bay phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ Tết, với nhiều chặng, nhiều mức giá khác nhau.
Khảo sát trên các trang bán vé của các hãng hàng không nội địa, trong ngày 18/2/2026, chặng Hà Nội - Phú Quốc của VietNam Airlines có 8 chuyến bay với 2 chuyến bay thẳng, 6 chuyến nối chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).
Đối với chuyến bay thẳng, mức giá ghế phổ thông từ 4.389.000 đồng/vé/người; 5.253.000 đồng/vé phổ thông đặc biệt và 7.480.000 đồng/vé đối với ghế thương gia.
Với những chuyến bay nối chuyến, mức giá đối với ghế phổ thông, phổ thông đặc biệt khởi điểm từ hơn 4.600.000 - 6.700.000 đồng/vé và ghế thương gia dao động từ hơn 10.4000.000 đồng đến hơn 10.900.000 đồng/vé.
Đối với chuyến bay khứ hồi ngày 16/2/2026 (tức 29 Tết) chặng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, mức giá đối với ghế phổ thông khởi điểm là 1.724.000 đồng/vé khứ hồi; từ 3.957.000 đồng/vé phổ thông đặc biệt và ghế thương gia có 3 mức giá: 5.860.000 đồng, 7.713.000 đồng và 8.577.000 đồng/vé khứ hồi.
Mức giá vé cao nhất áp dụng đối với chuyến bay duy nhất khởi hành từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lúc 10h55 và hạ cánh thời điểm 14h25. Theo đó, chuyến bay này, ghế phổ thông có mức giá cao nhất là 4.149.000 đồng/vé; ghế phổ thông đặc biệt là 5.095.000 đồng/vé và 8.577.000 đồng/vé ghế thương gia.
Dù mức giá cao hơn rất nhiều so với những chuyến bay tương ứng nhưng đến hôm nay, hàng ghế thương gia của chuyến bay này cũng chỉ còn lại 2 ghế và 5 ghế phổ thông đặc biệt để phục vụ hành khách mới.
Chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé máy bay trung bình của hãng Vietjet từ 3.000.000 đồng, Bamboo Airways từ 3.800.000 đồng, Vietnam Airlines từ 3.860.000 đồng.
Các mức giá này hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể một số hãng có giá vé cao mà khách còn phải mua thêm hành lý ký gửi./.
Theo thông báo của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO), giai đoạn cao điểm từ ngày 2/2 đến 3/3/2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), sẽ có hơn 3.500.000 vé được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.
Lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh tăng gần 18%, TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng tăng gần 9%, TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng 9% - 13% so với năm ngoái.
Sau đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt này, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực máy bay và phân bổ slot (lượt cất hạ cánh) để mở bán các đợt tiếp theo.
Vietjet mở bán sớm 2.500.000 vé bay trong giai đoạn từ ngày 3/2 đến 2/3/2026. Một số hãng hàng không chưa công bố kế hoạch cụ thể về lượng vé Tết dự kiến bán ra nhưng trên website các hãng đều đang có vé cho nhiều chặng với nhiều mức giá để hành khách lựa chọn.