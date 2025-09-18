Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao, một số chặng đã kín chỗ

Còn hơn hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng thời điểm này, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Hiện nay, vé bay một số chặng đã kín chỗ và mức giá đang tăng cao. Do đó, hành khách cần chủ động lịch trình đi lại và mua vé để có mức giá tốt.

Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao khiến người dân đắn đo mua vé tết. Ảnh tư liệu

Mặc dù hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã bắt đầu mở bán vé máy bay phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ Tết, với nhiều chặng, nhiều mức giá khác nhau.

Khảo sát trên các trang bán vé của các hãng hàng không nội địa, trong ngày 18/2/2026, chặng Hà Nội - Phú Quốc của VietNam Airlines có 8 chuyến bay với 2 chuyến bay thẳng, 6 chuyến nối chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Đối với chuyến bay thẳng, mức giá ghế phổ thông từ 4.389.000 đồng/vé/người; 5.253.000 đồng/vé phổ thông đặc biệt và 7.480.000 đồng/vé đối với ghế thương gia.

Với những chuyến bay nối chuyến, mức giá đối với ghế phổ thông, phổ thông đặc biệt khởi điểm từ hơn 4.600.000 - 6.700.000 đồng/vé và ghế thương gia dao động từ hơn 10.4000.000 đồng đến hơn 10.900.000 đồng/vé.

Đối với chuyến bay khứ hồi ngày 16/2/2026 (tức 29 Tết) chặng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, mức giá đối với ghế phổ thông khởi điểm là 1.724.000 đồng/vé khứ hồi; từ 3.957.000 đồng/vé phổ thông đặc biệt và ghế thương gia có 3 mức giá: 5.860.000 đồng, 7.713.000 đồng và 8.577.000 đồng/vé khứ hồi.

Mức giá vé cao nhất áp dụng đối với chuyến bay duy nhất khởi hành từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lúc 10h55 và hạ cánh thời điểm 14h25. Theo đó, chuyến bay này, ghế phổ thông có mức giá cao nhất là 4.149.000 đồng/vé; ghế phổ thông đặc biệt là 5.095.000 đồng/vé và 8.577.000 đồng/vé ghế thương gia.

Dù mức giá cao hơn rất nhiều so với những chuyến bay tương ứng nhưng đến hôm nay, hàng ghế thương gia của chuyến bay này cũng chỉ còn lại 2 ghế và 5 ghế phổ thông đặc biệt để phục vụ hành khách mới.

Chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé máy bay trung bình của hãng Vietjet từ 3.000.000 đồng, Bamboo Airways từ 3.800.000 đồng, Vietnam Airlines từ 3.860.000 đồng.

Các mức giá này hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể một số hãng có giá vé cao mà khách còn phải mua thêm hành lý ký gửi./.