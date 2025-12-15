Ngày 15/12: Giá dầu tiếp tục xu hướng giảm

Sáng 15/12, cả giá dầu Brent và dầu WTI đều ổn định so với phiên trước đó. Các khảo sát cho thấy, giá dầu thế giới tuần này có khả năng tiếp tục giảm khi chịu áp lực lớn từ tình trạng dư cung.

Giá dầu thế giới ổn định trong phiên đầu tuần

Cụ thể, ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 15/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,12 USD/thùng, giảm 0,26% (tương đương giảm 0,18 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,44 USD/thùng, giảm 0,28% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, khi thị trường tập trung vào tình trạng dư cung và kỳ vọng về khả năng Nga - Ukraine nối lại đàm phán hòa bình. Những thông tin này khiến mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Venezuela giảm bớt.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty Tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định: “Thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung dầu thô dồi dào, trong khi lại phớt lờ căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela”.

Bên cạnh đó, triển vọng tiến triển trong đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cũng góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Chuyên gia Tamas Varga từ PVM Oil Associates cho rằng, trong bối cảnh cung vượt cầu, bất kỳ nhịp hồi phục nào của giá dầu nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn. Một số yếu tố hỗ trợ giá vẫn tồn tại, như căng thẳng Mỹ - Venezuela hay các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng chủ đạo./.