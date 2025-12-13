(TBTCO) - Dù đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được kéo dài sang năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn chậm so với yêu cầu. Thời gian chỉ còn chưa đầy một tháng, nguy cơ bị huỷ dự toán, thu hồi vốn đang hiện hữu.

Nhiều dự án được kéo dài, nhưng giải ngân thấp

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 5/12, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2025 trên toàn tỉnh đạt 54%, trong khi thời hạn cho phép giải ngân các nguồn vốn này chỉ đến hết ngày 31/12/2025. Như vậy, thời gian còn lại rất hạn hẹp, song khối lượng vốn chưa giải ngân vẫn ở mức lớn.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, đến hết ngày 31/12/2025, các dự án có kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 nếu không giải ngân hết sẽ bị huỷ dự toán. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch đầu tư công của toàn tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025 trên địa bàn tỉnh là 348,449 tỷ đồng, phân bổ cho 12 dự án. Tính đến ngày 2/12/2025, các dự án này mới chỉ giải ngân được 203,644 tỷ đồng, tương đương 58,4%. Trong đó, phần vốn của tỉnh Quảng Trị cũ là 227,57 tỷ đồng (5 dự án), đã giải ngân được 152,756 tỷ đồng, tương đương 67%; phần vốn của tỉnh Quảng Bình cũ là 120,877 tỷ đồng (7 dự án), đã giải ngân được 50,889 tỷ đồng, tương đương 42%.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt là một trong những dự án sẽ hết hạn giải ngân vốn vào ngày 31/12/2025. Ảnh: Ngọc Tân

Đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025, tình hình còn đáng lo ngại hơn. Toàn tỉnh có tổng cộng 47 dự án với tổng vốn kéo dài là 475,543 tỷ đồng; nhưng đến ngày 2/12/2025 mới chỉ giải ngân được 187,217 tỷ đồng, tương đương 39,4%. Trong đó, tỉnh Quảng Trị cũ có 7 dự án với kế hoạch vốn kéo dài là 9,55 tỷ đồng, đã giải ngân được 3,635 tỷ đồng, tương đương 38,1%; tỉnh Quảng Bình cũ có 40 dự án với kế hoạch vốn kéo dài là 36,914 tỷ đồng, đã giải ngân được 120,1 tỷ đồng, đạt 33%.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, trong số các dự án kéo dài vốn sang năm 2025 chưa giải ngân hết vốn, có một số dự án lớn, trọng điểm của tỉnh như: dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt (kế hoạch vốn 155,1 tỷ đồng, đã giải ngân 109,2 tỷ đồng, tương đương 70,5%); dự án Đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá phía Nam cầu Nhật Lệ 3 (kế hoạch vốn 155,12 tỷ đồng, đã giải ngân 55,1 tỷ đồng, tương đương 35,5%); dự án Đường tránh phía Đông, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu Sông Hiếu (kế hoạch vốn 70 tỷ đồng, đã giải ngân 43,4 tỷ đồng, tương đương 62,1%);

Trong danh sách này còn có dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh cũ - giai đoạn 1 (kế hoạch vốn 42 tỷ đồng, đã giải ngân 18,4 ỷ đồng, tương đương 44%), dự án đường Hồng Hoá - Yên Hoá - Quy Đạt, giai đoạn 1 - (kế hoạch vốn 20 tỷ đồng, đã giải ngân 3,88 tỷ đồng, tương đương 19,1%)…

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, để giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã có chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung tạo khối lượng để nghiệm thu, thanh toán và giải ngân toàn bộ số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài. Mục tiêu được nhấn mạnh là đến hết ngày 31/12/2025 phải giải ngân 100% số vốn được phép kéo dài, đặc biệt là các dự án có số vốn kéo dài lớn.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư phải tiến hành rà soát tiến độ từng dự án, chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị tư vấn quản lý dự án khẩn trương hỗ trợ giúp chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu thanh toán. Xem xét xử lý trách nhiệm trong trường hợp chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án đầu tư công ngân sách trung ương đến thời điểm báo cáo đang có tỷ lệ giải ngân vốn thấp. Nếu không khẩn trương thực hiện, sẽ bị trung ương thu hồi vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh (thứ nhất từ bên phải sang) kiểm tra tiến độ một dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tiến Nhất

Đối với phần vốn đầu tư công ngân sách cấp xã và các nguồn vốn khác do xã làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, chủ động đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hồ sơ thanh toán giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao. Trường hợp không giải ngân hết, các địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

“UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm điểm, tính vào công tác thi đua, khen thưởng cuối năm 2025 đối với các đơn vị không giải ngân được, bị huỷ dự toán, mất vốn và không hoàn thành công trình theo tiến độ đã phê duyệt” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình nghiệm thu, thực hiện thủ tục thanh toán vốn, hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, giao Kho bạc Nhà nước khu vực XII và các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn kéo dài.