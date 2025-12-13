(TBTCO) - Chiều 13/12, tại Kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND TP. Hà Nội về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách TP. Hà Nội.

Theo đó, Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước do cơ quan có thẩm quyền của Trung ương cấp phép thực hiện tại số thứ tự 6, mục II, phụ lục 02.1 - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách TP. Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND như sau: ngân sách trung ương: 70%; ngân sách thành phố: 30%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Các đại biểu ấn nút thông qua các nghị quyết.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí, hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục để thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Nghị quyết nhằm triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, bảo đảm tiến độ các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Theo Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh tập trung vào việc tổ chức thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập, được triển khai trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với một số dự án quan trọng. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan.

Nghị quyết quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong từng bước triển khai. Trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định sơ bộ phạm vi, ranh giới thu hồi đất trên cơ sở quy hoạch phân khu, quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết. Trên cơ sở đó, Sở tiếp tục chủ trì lập chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong thời hạn không quá 5 ngày.

Hồ sơ đề xuất chủ trương thực hiện dự án được quy định cụ thể, bao gồm tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương; văn bản đề xuất dự án nêu rõ mục tiêu, quy mô, nguồn vốn, địa điểm, tiến độ, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) và đề xuất chủ đầu tư; văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cùng các tài liệu liên quan khác.

Về thẩm định, Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, lấy ý kiến các sở, ngành, UBND cấp xã nơi có đất và các đơn vị liên quan. Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm tham gia thẩm định trong thời hạn không quá 3 ngày. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, Sở Tài chính báo cáo thẩm định và trình UBND TP. Hà Nội xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.

UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm quyết định chấp thuận chủ trương thực hiện dự án trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định này xác định rõ mục tiêu, quy mô, nguồn vốn, địa điểm, tiến độ thực hiện và chủ đầu tư dự án thành phần, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo...

Đối với việc lập, thẩm định và quyết định dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập, Nghị quyết giao UBND cấp xã thực hiện trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ khi chủ trương thực hiện dự án được UBND TP chấp thuận. Việc phân cấp này nhằm rút ngắn thời gian, tăng tính chủ động, đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản lý tại cơ sở...

Việc ban hành Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án lớn, quan trọng, qua đó phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.