(TBTCO) - Chiều ngày 13/12, tại kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, mục đích ban hành Nghị quyết nhằm triển khai hiệu quả quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý để triển khai nghiên cứu tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quy hoạch của Thủ đô; tạo dư địa phát triển các dự án đầu tư lớn, đẩy nhanh tiến độ và động lực thúc đẩy phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố gồm 7 chương với 28 điều. Phạm vi đối tượng áp dụng của Nghị quyết: quy định về việc cập nhật các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thành phố (theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025).

Điểm nổi bật là quy trình lập và thẩm định quy hoạch được rút gọn, song vẫn đảm bảo minh bạch. Nhiệm vụ quy hoạch và Quy hoạch tổng thể được lập song song, nhưng nhiệm vụ phải được phê duyệt trước để làm cơ sở hoàn thiện đồ án.

Nghị quyết cũng quy định nguyên tắc xác định chi phí, định mức chi phí lập, rà soát và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của thành phố. Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án từ 2 - 3 tháng; thời hạn thẩm định tối đa 10 ngày với nhiệm vụ và 20 ngày với đồ án; thời hạn phê duyệt tối đa 10 ngày kể từ khi UBND TP. Hà Nội nhận đủ hồ sơ.

Về điều chỉnh, quy hoạch phải được rà soát định kỳ 5 năm hoặc khi có yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh tổng thể hoặc cục bộ khi xuất hiện thay đổi về mục tiêu chiến lược, quy hoạch cấp trên, địa giới hành chính, thiên tai, biến đổi khí hậu, biến động kinh tế - xã hội hoặc yêu cầu quốc phòng, an ninh. Hồ sơ quy hoạch phải bao gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, trong đó có cơ sở dữ liệu địa lý GIS...

Thảo luận tại kỳ họp, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy cho hay, việc lập quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn để hợp nhất hai quy hoạch nhằm mục tiêu bổ sung định hướng mới cho Thủ đô trong giai đoạn hiện tại; trong đó, thống nhất hai quy hoạch thành một; thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư phát triển Thủ đô; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày các tờ trình tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, hồ sơ, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án lớn, quan trọng thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị quyết gồm 5 chương, 17 điều. Phạm vi điều chỉnh tập trung vào các dự án thuộc diện đặc biệt theo quy định của Quốc hội gồm: dự án đầu tư công, dự án đối tác công - tư và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của thành phố.

Đối với dự án đầu tư công, Nghị quyết quy định rõ trình tự từ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đến thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; hồ sơ được nộp tập trung về Sở Tài chính để tổ chức thẩm định thông qua Hội đồng Thẩm định thành phố...

Đối với dự án hợp tác công - tư, Nghị quyết quy định trình tự lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư với các yêu cầu chặt chẽ về điều kiện lựa chọn dự án, khả năng huy động nguồn lực xã hội, cơ chế chia sẻ rủi ro, đặc biệt là cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu. Việc thẩm định được thực hiện thông qua Hội đồng Thẩm định thành phố, có thể mời chuyên gia trong và ngoài nước tham gia nhằm bảo đảm tính khách quan, chuyên sâu.../.