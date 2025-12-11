Hải Phòng thông qua 47 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

(TBTCO) - Ngày 11/12, Kỳ họp thứ 32 HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 47 nghị quyết quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2025 trong bối cảnh có nhiều biến động do sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn thành phố đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện.

Ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Ảnh: Thanh Sơn

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước (GRDP bình quân cả nước ước đạt 8%); đứng thứ hai toàn quốc (sau tỉnh Quảng Ninh là 11,89%).

Hiện nay, quy mô nền kinh tế của TP. Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. Hồ Chí Minh (khoảng 118 tỷ USD).

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187.000 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Trung ương giao, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 100.000 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán Trung ương giao và tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2024. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 83.200 tỷ đồng, bằng 125% dự toán Trung ương giao và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 321.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2024, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Thu hút khách du lịch đạt 14,43 triệu lượt người, tăng 23,4% so với năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,14 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2024; vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.200 doanh nghiệp, tăng trên 33% so với năm 2024; vượt chỉ tiêu 1.200 doanh nghiệp so với kế hoạch năm được giao. Thành phố phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 35.892 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu cho biết, HĐND thành phố đã thông qua 47 Nghị quyết. Đây là những cơ chế, chính sách quan trọng và sẽ có tác động sâu rộng, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết của thành phố. Đồng thời, khẳng định đây là khoảng thời gian rất quan trọng để đặt nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Thanh Sơn

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai ngay các nghị quyết vừa được thông qua qua; bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; chủ động có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, gắn với kiểm tra, đôn đốc, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, tập trung cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung hỗ trợ hoạt động sản xuất công nghiệp theo định hướng công nghệ cao, công nghiệp xanh - công nghệ số, tạo bứt phá mới trong phát triển kinh tế. Phát triển hài hòa, đồng bộ giữa kinh tế với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có tất cả 1.060 kiến nghị của cử tri được UBND thành phố tổng hợp, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền trả lời, đạt 100%. Trong đó, có 802 kiến nghị đã được giải quyết. Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tăng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân./.