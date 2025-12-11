Ngày 11/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt đảo chiều tăng

Giá cà trong nước hôm nay (11/12) đảo chiều tăng. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 100.700 - 101.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 100.700 - 101.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê nội địa hôm nay (11/12) tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 100.700 - 101.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng so với ngày hôm qua, lên mức 101.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 200 đồng, giao dịch ở mức 100.700 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 100.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm nhẹ 7 USD/tấn, đạt mức 4221 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 29 USD/tấn, lên mức 3974 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận tăng mạnh liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 tăng mạnh 6,6 cent/lb, đạt mức 400,8 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,35 cent/lb, đạt mức 331,85 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 453,6 cent/lb, tăng mạnh 8,75 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 lại giảm nhẹ 1,5 cent/lb, đạt mức 404,45 cent/lb.

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (11/12) tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tiêu nội địa giao dịch trong khoảng 148.000 - 150.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 148.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện đang giao dịch hồ tiêu ở mức 148.500 đồng/kg, tăng 500 đồng. Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.981 USD/tấn, giảm 0,06% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,07%, hiện đang giao dịch ở mức 9.624 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động, hiện giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay ổn định, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn./.