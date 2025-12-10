Sáng ngày 10/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.155 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, lên ở mức 99,24.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.948 VND/USD - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.142 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.142 đồng 26.412 đồng Vietinbank 26.005 đồng 26.412 đồng BIDV 26.172 đồng 26.412 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.814 - 30.742 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.895 đồng 31.471 đồng Vietinbank 29.830 đồng 31.550 đồng BIDV 30.287 đồng 31.485 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.95 đồng 174.37 đồng Vietinbank 164.02 đồng 175.52 đồng BIDV 166.78 đồng 174.23 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 10/12/2025, giảm 39 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.264 - 27.364 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,15%, lên ở mức 99,24.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai tuần so với đồng Yên, tiệm cận 157 Yên, và cuối phiên còn tăng 0,6%, lên 156,845 Yên. Đồng USD cũng tăng so với đồng EUR, khi đồng tiền chung giảm 0,1%, xuống còn 1,1629 USD.

Ở châu Âu, đồng EUR giảm giá sau đợt bán tháo trái phiếu Đức trong phiên đầu tuần, khi bà Isabel Schnabel, thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nói với Bloomberg rằng, bước đi tiếp theo của ECB có thể là tăng lãi suất thay vì cắt giảm như nhiều người dự đoán, dù bà nhấn mạnh điều này khó xảy ra trong tương lai gần.

Đồng Đô la Australia (AUD) tăng 0,3%, lên 0,6641 USD.

Tại thị trường châu Á, đồng Yên trước đó lên giá sau khi trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra tại khu vực đông bắc Nhật Bản trong đêm.

Ở các đồng tiền khác, Bảng Anh giảm nhẹ, xuống còn 1,3303 USD, trong khi đô la New Zealand nhích lên 0,5781 USD./.