Vị thế Việt Nam trong dòng chảy M&A toàn cầu

(TBTCO) - Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao Báo Tài chính - Đầu tư đã lựa chọn chủ đề “Vị thế mới, Vận hội mới” cho Diễn đàn M&A năm 2025. Diễn đàn phân tích, cung cấp cái nhìn toàn thể về thị trường, đánh giá xu hướng, cơ hội của các ngành nghề, lĩnh vực, hiện thực hóa cơ hội M&A thông qua các thương vụ cụ thể. Đây cũng là cơ hội kết nối giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Những thương vụ hàng trăm triệu USD đang quay trở lại

Diễn đàn M&A Việt Nam 2025 với chủ đề “Vị thế mới, Vận hội mới” được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế sắp "về đích" không chỉ của năm 2025, mà của cả giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời Quốc hội cũng vừa chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho hay, năm 2025, dự kiến tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 8%, con số mà kể từ năm 2007 đến nay mới đạt được. Mức tăng trưởng này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế, sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và biến động địa chính trị toàn cầu.

Năm năm qua, đặc biệt là năm 2025, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Dự kiến, cả 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành trao hoa và Kỷ niệm chương vinh danh các tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu năm 2024 - 2025. Ảnh: Lê Toàn.

Trong bức tranh chung của nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là một điểm sáng. Cụ thể, 11 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 15,956 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh đạt 11,617 tỷ USD, tăng 17%; vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt trên 6,117 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng mạnh mẽ của vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đã cho thấy sự sôi động trở lại của thị trường M&A Việt Nam trong năm 2025, dù đây mới chỉ là góc nhìn từ dòng vốn đầu tư quốc tế.

Trên thị trường M&A Việt Nam, các nhà đầu tư trong nước vẫn đang tiếp tục giữ vị thế quan trọng. Trong khi đó, sau giai đoạn thận trọng, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang dần quay trở lại, với các thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD.

Việt Nam nói chung và thị trường M&A Việt Nam nói riêng vẫn luôn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là thị trường an toàn, hấp dẫn, giàu tiềm năng. Nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt nhiều niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, AI… Trong các lĩnh vực này, hoạt động M&A cũng đang diễn ra rất sôi động. Cả Nvidia và Qualcomm đều đã mua lại cổ phần từ các tập đoàn trong nước để triển khai hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) và đẩy mạnh lĩnh vực AI tại Việt Nam.

"Đòn bẩy" từ Nghị quyết số 68-NQ/TW

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, không chỉ đầu tư nước ngoài, kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ cũng đã thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp trong nước. Cộng hưởng với “đòn bẩy” quan trọng là Nghị quyết số

68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khu vực tư nhân trong nước đang có cơ hội thuận lợi chưa từng có để tăng tốc, phát triển.

Sự phát triển của khu vực tư nhân trong nước cũng góp phần quan trọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, bởi ngày càng nhiều doanh nghiệp ngoại muốn bắt tay với doanh nghiệp nội để thực hiện kế hoạch đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân trong nước ngày càng trở thành một thành tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường M&A Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào chặng đường phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để thúc đẩy tăng trưởng, một trong những giải pháp được đẩy mạnh là huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, trong đó đầu tư nước ngoài là một nguồn lực quan trọng.

Để một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của đầu tư nước ngoài, cũng như để tạo sự bứt phá trong hợp tác đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đang xây dựng Đề án Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Đề án Thu hút vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, với các định hướng về thể chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn, vượt trội.

Cộng hưởng với nỗ lực sửa đổi các luật: Đất đai, Quy hoạch, Đầu tư; các luật thuế, bao gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Quản lý thuế…, trong đó có các quy định về ưu đãi đầu tư, đơn giản hóa quy trình, thủ tục…, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy dòng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, cũng như thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân trong nước.

“Tôi luôn tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ giữ vững vị thế top đầu trong khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên phong, như bán dẫn, AI… Trong đó, M&A tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài, từ Mỹ, châu Âu đến các nhà đầu tư truyền thống của Việt Nam, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… vẫn đang rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức này” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ.