Sáng ngày 8/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.152 VND/USD, tăng 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,99.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.944 VND/USD - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.176 - 26.410 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.138 đồng 26.408 đồng Vietinbank 26.176 đồng 26.410 đồng BIDV 26.168 đồng 26.408 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.832 - 30.762 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.941 đồng 31.519 đồng Vietinbank 30.121 đồng 31.481 đồng BIDV 30.327 đồng 31.527 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.20 đồng 174.63 đồng Vietinbank 165 đồng 174.50 đồng BIDV 167.43 đồng 174.89 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 8/12/2025, tăng 30 đồng ở chiều mua và tăng 40 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.230 - 27.300 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 98,99.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nhưng duy trì mức độ nhạy cảm cao trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo lạm phát và những phát biểu định hướng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo các chuyên gia, tuần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng đồng bạc xanh trong nửa cuối tháng 12, nhất là khi thị trường đang nghiêng mạnh về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp cuối năm.

Trên thị trường quốc tế, đồng EUR có xu hướng ổn định khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chuẩn bị cho cuộc họp chính sách vào tuần kế tiếp. Mặc dù kinh tế Eurozone chưa cho thấy cải thiện rõ rệt, nhà đầu tư kỳ vọng ECB sẽ duy trì lập trường thận trọng. Nếu các dữ liệu PMI hoặc công nghiệp trong tuần tới khả quan hơn, đồng EUR có thể phục hồi nhẹ và tạo thêm sức ép điều chỉnh lên đồng USD.

Đối với Yên Nhật Bản, giới đầu tư tập trung vào mọi tín hiệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trước cuộc họp ngày 18/12. Khả năng BOJ phát tín hiệu thắt chặt hơn chính sách kiểm soát lợi suất có thể hỗ trợ đồng Yên và kéo USD/JPY đi xuống, ảnh hưởng đến xu thế chung của đồng bạc xanh.

Tại châu Á, sự ổn định của Nhân dân tệ cũng là yếu tố quan trọng. Nếu Trung Quốc tung thêm các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, tâm lý tích cực đối với nhóm tiền tệ mới nổi có thể tăng lên, qua đó làm giảm nhu cầu trú ẩn vào USD./.