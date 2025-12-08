Giá heo hơi hôm nay (8/12) tiếp tục tăng mạnh, nhiều nơi cao hơn cuối tuần trước gần 10.000 đồng/kg. Thị trường cả nước duy trì mức 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giao dịch phổ biến 57.000 - 61.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục là tâm điểm khi mức giá tăng cao nhất cả nước. So với phiên cuối tuần trước, giá heo hơi tại nhiều tỉnh trong khu vực đã tăng mạnh 6.000 - 8.000 đồng/kg, phản ánh sức mua được cải thiện và nguồn cung chưa thật sự dồi dào ở giai đoạn cuối năm.

Hiện miền Bắc ghi nhận mức giá phổ biến 59.000 - 61.000 đồng/kg. Chỉ còn ba địa phương gồm Lạng Sơn, Điện Biên và Lai Châu giữ mức thấp nhất khu vực là 59.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh còn lại như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình và Nam Định đồng loạt giao dịch trong khoảng 60.000 - 61.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây, mở ra kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang đến gần.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng đều, Nghệ An và Thanh Hóa lên ngưỡng 61.000 đồng/kg

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tuần qua cũng ghi nhận mức tăng rõ rệt, dao động 5.000 - 8.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá heo tại Nghệ An và Thanh Hóa hiện đã chạm mức 61.000 đồng/kg, sánh ngang với giá cao nhất tại miền Bắc. Đây là hai địa phương có quy mô chăn nuôi lớn, nên mức tăng này có ảnh hưởng đáng kể đến mặt bằng giá chung toàn khu vực.

Các tỉnh còn lại như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai và Đắk Lắk đang duy trì giao dịch trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg. Mặc dù chưa vượt mốc 60.000 đồng, mức giá hiện tại đã cao hơn đáng kể so với tuần trước và tạo động lực cho người chăn nuôi tái đàn sau thời gian dài chịu áp lực chi phí.

Tại miền Nam, giá heo hơi tuần này cũng hồi phục mạnh, tăng 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Giá hiện dao động 57.000 - 60.000 đồng/kg, trong đó Đồng Nai và Tây Ninh là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 60.000 đồng/kg. Đây là mức giá phản ánh nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh đang tăng mạnh khi mùa lễ Tết cận kề.

Nhiều tỉnh khác như Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì giao dịch trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Mặc dù chưa đạt mốc 60.000 đồng/kg, mức giá hiện tại được coi là cải thiện tốt so với giai đoạn giảm sâu từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11./.